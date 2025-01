К пятисетовикам пока не готов. Жоау Фонсека вылетел из Australian Open

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 112) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде победитель молодежного Итогового турнира 2024 проиграл в пяти сетах Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55) за 3 часа и 41 минуту.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [Q] – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча соперников. В решающей партии Жоау не сумел реализовать брейк-поинт в 7-м гейме, после чего сразу же отдал подачу и затем Сонего закрыл поединок.

Фонсека впервые сыграл на Grand Slam. Он стартовал из квалификации, а в 1/64 финала одолел девятую ракетку мира Андрея Рублева. Фонсека прервал винстрик из 14 матчей.

Сонего во второй раз в карьере вышел в 3-й раунд Australian Open. Далее он сыграет против Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 59), который переиграл 17-го сеяного Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 16).

