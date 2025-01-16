Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. К пятисетовикам пока не готов. Жоау Фонсека вылетел из Australian Open
Australian Open
16 января 2025, 11:50 | Обновлено 16 января 2025, 11:55
230
0

К пятисетовикам пока не готов. Жоау Фонсека вылетел из Australian Open

Юный бразилец уступил опытному Лоренцо Сонего во 2-м раунде мейджора

16 января 2025, 11:50 | Обновлено 16 января 2025, 11:55
230
0
К пятисетовикам пока не готов. Жоау Фонсека вылетел из Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 112) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде победитель молодежного Итогового турнира 2024 проиграл в пяти сетах Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55) за 3 часа и 41 минуту.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [Q] – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча соперников. В решающей партии Жоау не сумел реализовать брейк-поинт в 7-м гейме, после чего сразу же отдал подачу и затем Сонего закрыл поединок.

Фонсека впервые сыграл на Grand Slam. Он стартовал из квалификации, а в 1/64 финала одолел девятую ракетку мира Андрея Рублева. Фонсека прервал винстрик из 14 матчей.

Сонего во второй раз в карьере вышел в 3-й раунд Australian Open. Далее он сыграет против Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 59), который переиграл 17-го сеяного Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 16).

По теме:
Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam
Лоренцо Сонего Жоау Фонсека Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15 января 2025, 15:31 0
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры

Британский боксер заявил, что больше не вернется на ринг

Монфис вышел в 3-й раунд Australian Open 2025, выиграв 7-й матч подряд
Теннис | 16 января 2025, 06:11 0
Монфис вышел в 3-й раунд Australian Open 2025, выиграв 7-й матч подряд
Монфис вышел в 3-й раунд Australian Open 2025, выиграв 7-й матч подряд

Гаэль в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера в 1/32 финала мейджора

Трабзонспор дает за Зубкова уже 6 млн евро. Шахтер хочет значительно больше
Футбол | 16.01.2025, 09:59
Трабзонспор дает за Зубкова уже 6 млн евро. Шахтер хочет значительно больше
Трабзонспор дает за Зубкова уже 6 млн евро. Шахтер хочет значительно больше
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Хоккей | 15.01.2025, 19:49
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 20
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
15.01.2025, 11:59
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
14.01.2025, 14:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем