ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Зинченко и Ко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок
Габриэл Жезус получил травму крестообразных связок левого колена
Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус получил травму крестообразных связок левого колена, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний футболист получил повреждение в матче 3 этапа кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Бразилец в ближайшее время будет прооперирован.
В текущем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.
В «Арсенале» играет украинский защитник Александр Зинченко.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко может перейти в немецкий топ-клуб.
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