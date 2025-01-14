ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Зинченко и Ко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус получил травму крестообразных связок левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист получил повреждение в матче 3 этапа кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Бразилец в ближайшее время будет прооперирован.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.

В «Арсенале» играет украинский защитник Александр Зинченко.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко может перейти в немецкий топ-клуб.