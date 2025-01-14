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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Зинченко и Ко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок
Англия
14 января 2025, 19:17 |
1175
3

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Зинченко и Ко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок

Габриэл Жезус получил травму крестообразных связок левого колена

14 января 2025, 19:17 |
1175
3
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Зинченко и Ко. Форвард Арсенала выбыл на долгий срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус получил травму крестообразных связок левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист получил повреждение в матче 3 этапа кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Бразилец в ближайшее время будет прооперирован.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.

В «Арсенале» играет украинский защитник Александр Зинченко.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко может перейти в немецкий топ-клуб.

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Габриэл Жезус травма травма колена Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Данііл Киріяка Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 3
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Sashko57
Очень жаль, но причем здесь Зинченко? 
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naverland
Опять. 
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Gargantua81
ужас. так долго лечился, вернулся в отличной форме, начал много забивать....  очень больно
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0
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