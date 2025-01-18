Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
Испания
18 января 2025, 22:53 |
1552
1

В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины

Тибо может скоро вернуться в сборную Бельгии

18 января 2025, 22:53 |
1552
1
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Курута

Федерация футбола Бельгии уволила с должности главного тренера национальной сборной Доменико Тедеско.

У Тедеско был конфликт со звездным вратарем «Реала» Тибо Курута, поэтому кипер отказался играть за сборную, но скорее всего вернется в национальную команду после отставки Доменико.

По информации мадридских СМИ, в «Реале» обеспокоены тем фактом, что Тибо вернется в сборную, ведь вероятность получения травм возрастет. В мадридском клубе хотят, чтобы Тибо уделял свое игровое время только «королевскому клубу».

Отметим, если Куртуа примет решение вернуться в сборную Бельгии, то его первым поединком станет игра против сборной Украины в Лиге Наций, которая пройдет 20 марта.

По теме:
ФОТО. Игрок Барселоны впечатлил одноклубников роскошными подарками
Тренер Жироны оценит матч против Севильи, в котором ассистировал Цыганков
Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико
Тибо Куртуа сборная беларуси по футболу сборная Украины по футболу Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Теннис | 18 января 2025, 06:45 42
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open

Даяна уступила Елене в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025

Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Футбол | 18 января 2025, 01:28 0
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет

Стивен назвал символическую сборную из лучших футболистов в истории

Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Теннис | 18.01.2025, 07:10
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 18.01.2025, 23:00
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Проблемная скорость. Украина замкнула топ-10 женской эстафеты 5-го этапа КМ
Биатлон | 18.01.2025, 16:32
Проблемная скорость. Украина замкнула топ-10 женской эстафеты 5-го этапа КМ
Проблемная скорость. Украина замкнула топ-10 женской эстафеты 5-го этапа КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
В Україні також стурбовані
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 9
Футбол
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем