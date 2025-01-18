В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины

Федерация футбола Бельгии уволила с должности главного тренера национальной сборной Доменико Тедеско.

У Тедеско был конфликт со звездным вратарем «Реала» Тибо Курута, поэтому кипер отказался играть за сборную, но скорее всего вернется в национальную команду после отставки Доменико.

По информации мадридских СМИ, в «Реале» обеспокоены тем фактом, что Тибо вернется в сборную, ведь вероятность получения травм возрастет. В мадридском клубе хотят, чтобы Тибо уделял свое игровое время только «королевскому клубу».

Отметим, если Куртуа примет решение вернуться в сборную Бельгии, то его первым поединком станет игра против сборной Украины в Лиге Наций, которая пройдет 20 марта.