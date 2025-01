Наполи третий раз в истории выиграл 8 из первых 11 выездных матчей Серии А

18 января в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоялась встреча между «Аталантой» и «Наполи». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Матео Ретеги, Маттео Политано, Скотт Мактоминей, Адемола Лукман и Ромелу Лукаку.

Благодаря этой победе неаполитанцы выиграли первые 8 из 11 выездных матчей лиги в третий раз в истории клуба (8 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Ранее это удавалось в сезоне 2017/18, когда они заняли второе место в лиге и в кампании 2022/23, когда было добыто скудетто.

В этом сезоне Серии А «Наполи» занимает первое место в лиге с 50 очками (16 побед, 2 ничьи, 3 поражения).

8 - #Napoli won eight of their first 11 seasonal away games in a single #SerieA campaign (W8 D2 L1) only for the third time in their history - 10 in 2017/18, when they ended the tournament in 2nd place, and nine in 2022/23, the season of the last Scudetto. Race.#AtalantaNapoli pic.twitter.com/ZRc412xY14