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Италия
19 января 2025, 10:36 | Обновлено 19 января 2025, 12:06
132
0

Наполи третий раз в истории выиграл 8 из первых 11 выездных матчей Серии А

Победа против «Аталанты» стала восьмой в этом списке

19 января 2025, 10:36 | Обновлено 19 января 2025, 12:06
132
0
Наполи третий раз в истории выиграл 8 из первых 11 выездных матчей Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоялась встреча между «Аталантой» и «Наполи». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Матео Ретеги, Маттео Политано, Скотт Мактоминей, Адемола Лукман и Ромелу Лукаку.

Благодаря этой победе неаполитанцы выиграли первые 8 из 11 выездных матчей лиги в третий раз в истории клуба (8 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Ранее это удавалось в сезоне 2017/18, когда они заняли второе место в лиге и в кампании 2022/23, когда было добыто скудетто.

В этом сезоне Серии А «Наполи» занимает первое место в лиге с 50 очками (16 побед, 2 ничьи, 3 поражения).

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Наполи Аталанта Аталанта - Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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