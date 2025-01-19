Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мистер». Известный экс-легионер Карпат сказал все, что думает о Маркевиче
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 09:57 |
764
2

«Мистер». Известный экс-легионер Карпат сказал все, что думает о Маркевиче

Самсон Годвин вспомнил, как стал игроком «Карпат»

19 января 2025, 09:57 |
764
2
«Мистер». Известный экс-легионер Карпат сказал все, что думает о Маркевиче
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший легионер львовских «Карпат» Самсон Годвин, защищавший цвета львовского клуба с 2002 по 2014, вспомнил совместную работу с Мироном Маркевичем.

«Мистер – один из лучших украинских тренеров. Именно он пригласил меня в Карпаты. Наши отношения особенные, потому что он дал мне старт в Карпатах и ​​сделал молодого игрока из Нигерии хорошим. Маркевич спокоен и хорошо знает игру, это его лучшие характеристики», – рассказал Самсон.

Годвин провел за Карпаты 261 матч, отличился шестью забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. В период с 2002 по 2005 год, когда команду возглавлял Маркевич, Самсон принял участие в 16 встречах.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич советовал футболистам выпить бокал пива после игры.

По теме:
«Я не хочу». Гармаш намекнул на завершения карьеры
Королева! Одна из самых красивых украинских журналисток отпраздновала ДР
ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка
Самсон Годвин Карпаты Львов Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19 января 2025, 10:07 0
Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 января в 17:15 по Киеву

Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 19 января 2025, 07:00 10
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате

Валерий Василенко предсказывает грузинскому вингеру сложности в «ПСЖ»

ФОТО. Футболист Барселоны изменил своей жене. Теперь они разводятся
Футбол | 19.01.2025, 03:11
ФОТО. Футболист Барселоны изменил своей жене. Теперь они разводятся
ФОТО. Футболист Барселоны изменил своей жене. Теперь они разводятся
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Теннис | 18.01.2025, 20:32
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Містери всі в Англії, а у в нас найкращий 
Ответить
0
GloryUkraine
Заклинило на  "Містер" не тільки у кротів.😂😂😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
18.01.2025, 15:04 2
Бокс
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 10
Футбол
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
17.01.2025, 12:21 2
Футбол
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем