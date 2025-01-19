«Мистер». Известный экс-легионер Карпат сказал все, что думает о Маркевиче

Бывший легионер львовских «Карпат» Самсон Годвин, защищавший цвета львовского клуба с 2002 по 2014, вспомнил совместную работу с Мироном Маркевичем.

«Мистер – один из лучших украинских тренеров. Именно он пригласил меня в Карпаты. Наши отношения особенные, потому что он дал мне старт в Карпатах и ​​сделал молодого игрока из Нигерии хорошим. Маркевич спокоен и хорошо знает игру, это его лучшие характеристики», – рассказал Самсон.

Годвин провел за Карпаты 261 матч, отличился шестью забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. В период с 2002 по 2005 год, когда команду возглавлял Маркевич, Самсон принял участие в 16 встречах.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич советовал футболистам выпить бокал пива после игры.