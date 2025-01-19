Уоткинс обогнал Жиру и Лукаку по количеству голов против большой шестерки

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Астон Вилла». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Забитый мяч против «канониров» стал для Уоткинса 18-м против клубов «большой шестерки» АПЛ. Олли превзошел по этому показателю Оливье Жиру и Ромелу Лукаку, которые имеют по 17 голов каждый.

В этом розыгрыше АПЛ форвард «Астон Виллы» провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. Команда англичанина занимает 7-е место с 36 очками в турнирной таблице чемпионата.