Уоткинс обогнал Жиру и Лукаку по количеству голов против большой шестерки
Произошло это в матче «Арсенал» – «Астон Вилла»
18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Астон Вилла». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.
Забитый мяч против «канониров» стал для Уоткинса 18-м против клубов «большой шестерки» АПЛ. Олли превзошел по этому показателю Оливье Жиру и Ромелу Лукаку, которые имеют по 17 голов каждый.
В этом розыгрыше АПЛ форвард «Астон Виллы» провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. Команда англичанина занимает 7-е место с 36 очками в турнирной таблице чемпионата.
Goals vs PL Big 6:— StatMuse FC (@statmusefc) January 18, 2025
18 — Ollie Watkins
17 — Olivier Giroud
17 — Romelu Lukaku pic.twitter.com/aqnpJB3184
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