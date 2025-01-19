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Англия
19 января 2025, 09:19 | Обновлено 19 января 2025, 09:47
172
0

Уоткинс обогнал Жиру и Лукаку по количеству голов против большой шестерки

Произошло это в матче «Арсенал» – «Астон Вилла»

19 января 2025, 09:19 | Обновлено 19 января 2025, 09:47
172
0
Уоткинс обогнал Жиру и Лукаку по количеству голов против большой шестерки
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Астон Вилла». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Забитый мяч против «канониров» стал для Уоткинса 18-м против клубов «большой шестерки» АПЛ. Олли превзошел по этому показателю Оливье Жиру и Ромелу Лукаку, которые имеют по 17 голов каждый.

В этом розыгрыше АПЛ форвард «Астон Виллы» провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. Команда англичанина занимает 7-е место с 36 очками в турнирной таблице чемпионата.

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Олли Уоткинс Астон Вилла Оливье Жиру Ромелу Лукаку чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Арсенал Лондон Арсенал - Астон Вилла
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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