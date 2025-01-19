ВИДЕО. Андриевский объяснил поражение Полесья в первом матче 2025 года
Александр считает, что лучше допускать ошибки в контрольных матчах
Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский поделился эмоциями после первого матча за «волков», где команда Имада Ашура минимально уступила Лехии (0:1).
– Я понимаю, что неприятно пропускать на последних секундах, но не могу не спросить, с твоей точки зрения, почему так произошло?
- Мы потеряли мяч на своей половине поля, получили контратаку и пропустили гол. Все просто в принципе, лучше мы здесь пропустим, чем в чемпионате. Главное сделать работу над ошибками и идти дальше.
– Могу тебя поздравить с первым поединком за Полесье. Если отвлечься от результата, каким он тебе показался? насколько ты доволен своей игрой? насколько чувствуешь партнеров?
- Честно говоря, не чувствовал что это была первая игра, если честно
– А какая?
– Ну, не знаю, я себя комфортно чувствовал на поле, для первой игры на собрании, думаю, нормально. Да, результат не радует, но я думаю что нормально.
– А как играется под нагрузками на сборах? У вас по 2 тренировки, работа в зале, как играется или чувствуется легкость?
- легкости не чувствуется. Хоть мы и играли по тайму, но чувствовалось, что мы под нагрузками, потому это нормальная история на собрании. Ничего нового не было.
– Как вам Лехия? здесь много украинцев, дай характеристику соперника, насколько интересно было с ними играть?
– Конечно интересно, мы и друзья и хорошие знакомые с которыми мы вместе играли, рад был видеть. Добрая команда, слаженно играющая в защите, мне понравилась.
– Какой месседж был от тренера в раздевалке, что-то основное после поединка?
– Он злой был, что мы потеряли мяч и пропустили. Мы играли короткими передачами, а нужно было в том эпизоде играть в глубину и открываться за спину сопернику.
- Но правильно ты сказал – лучше в спаррингах чем в официальных матчах
- Да, конечно, лучше в спаррингах и не делать этого в официальных матчах.
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