Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Андриевский объяснил поражение Полесья в первом матче 2025 года
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 08:22 | Обновлено 19 января 2025, 08:39
204
0

ВИДЕО. Андриевский объяснил поражение Полесья в первом матче 2025 года

Александр считает, что лучше допускать ошибки в контрольных матчах

19 января 2025, 08:22 | Обновлено 19 января 2025, 08:39
204
0
ВИДЕО. Андриевский объяснил поражение Полесья в первом матче 2025 года
ФК Полесье. Александр Андриевский

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский поделился эмоциями после первого матча за «волков», где команда Имада Ашура минимально уступила Лехии (0:1).

– Я понимаю, что неприятно пропускать на последних секундах, но не могу не спросить, с твоей точки зрения, почему так произошло?

- Мы потеряли мяч на своей половине поля, получили контратаку и пропустили гол. Все просто в принципе, лучше мы здесь пропустим, чем в чемпионате. Главное сделать работу над ошибками и идти дальше.

– Могу тебя поздравить с первым поединком за Полесье. Если отвлечься от результата, каким он тебе показался? насколько ты доволен своей игрой? насколько чувствуешь партнеров?

- Честно говоря, не чувствовал что это была первая игра, если честно

– А какая?

– Ну, не знаю, я себя комфортно чувствовал на поле, для первой игры на собрании, думаю, нормально. Да, результат не радует, но я думаю что нормально.

– А как играется под нагрузками на сборах? У вас по 2 тренировки, работа в зале, как играется или чувствуется легкость?

- легкости не чувствуется. Хоть мы и играли по тайму, но чувствовалось, что мы под нагрузками, потому это нормальная история на собрании. Ничего нового не было.

– Как вам Лехия? здесь много украинцев, дай характеристику соперника, насколько интересно было с ними играть?

– Конечно интересно, мы и друзья и хорошие знакомые с которыми мы вместе играли, рад был видеть. Добрая команда, слаженно играющая в защите, мне понравилась.

– Какой месседж был от тренера в раздевалке, что-то основное после поединка?

– Он злой был, что мы потеряли мяч и пропустили. Мы играли короткими передачами, а нужно было в том эпизоде ​​играть в глубину и открываться за спину сопернику.

- Но правильно ты сказал – лучше в спаррингах чем в официальных матчах

- Да, конечно, лучше в спаррингах и не делать этого в официальных матчах.

По теме:
Сыграл в контрольном матче. Кулач вернулся в клуб УПЛ
Чешский разгром. Ворскла проиграла в первом матче на сборах
Волевая победа. Ингулец в контрольном матче переиграл Колос
Александр Андриевский Полесье Житомир Лехия Гданьск учебно-тренировочные сборы видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Бокс | 18 января 2025, 20:08 5
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»

Денис высказался о Кейшоне Дэвисе

Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Бокс | 18 января 2025, 15:04 2
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»

Британский промоутер поделился мнением о карьере бывшего чемпиона мира

ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос
Футбол | 19.01.2025, 06:18
ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос
ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19.01.2025, 07:41
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18.01.2025, 16:43
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
18.01.2025, 07:10 6
Теннис
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47 2
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
17.01.2025, 18:25 2
Футбол
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
18.01.2025, 02:19
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
17.01.2025, 14:41
Хоккей
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем