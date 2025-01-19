Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос
Другие новости
19 января 2025, 06:18 |
231
0

ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос

Что творят современные технологии

19 января 2025, 06:18 |
231
0
ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар может вернуться в «Сантос» уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают бразильские медиа.

Нынешний клуб звезды не заявил Неймара на вторую часть чемпионата, и поэтому отец футболиста, который является его агентом, просит клуб из Саудовской Аравии позволить его сыну отправиться в полугодовую аренду в клуб, где тот начинал свою карьеру.

Такой вариант действительно возможен, так как Неймар готов пойти навстречу «Аль-Хиляль» и продлить контракт ещё на сезон, таким образом, отыграв хотя бы один полноценный сезон после перехода летом 2023 года, когда спустя несколько матчей Неймар получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена, которая вывела его из строя на год.

Одним из аргументов в пользу «Сантоса» является сгенерированный голос Пеле, который, как известно умер в 2022 году.

В специальном видео Король футбола убеждает Неймара вернуться домой и сотворить историю ещё раз – говорят, что это видео очень впечатлило отца футболиста:

По теме:
Стало известно, какую позицию планирует усилить Манчестер Сити зимой
Усиление для Довбика. Рома завершает трансфер игрока Аякса
Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху
видео Неймар Пеле Сантос Аль-Хиляль сборная Бразилии по футболу трансферы
Артем Діхтяренко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18 января 2025, 11:59 88
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open

Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини

Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бокс | 18 января 2025, 08:10 0
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»

Дюк Маккензи считает, что Тайсон не сможет вернуться после болезненных поражений Александру

Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Теннис | 18.01.2025, 20:32
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Победы Борнмута и Ливерпуля, неудача Жироны, топовые матчи в Серии А
Футбол | 19.01.2025, 06:00
Победы Борнмута и Ливерпуля, неудача Жироны, топовые матчи в Серии А
Победы Борнмута и Ливерпуля, неудача Жироны, топовые матчи в Серии А
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Футбол | 18.01.2025, 23:22
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем