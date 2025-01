ВИДЕО. Пеле з «того света» призывает Неймара вернуться в Сантос

Неймар может вернуться в «Сантос» уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают бразильские медиа.

Нынешний клуб звезды не заявил Неймара на вторую часть чемпионата, и поэтому отец футболиста, который является его агентом, просит клуб из Саудовской Аравии позволить его сыну отправиться в полугодовую аренду в клуб, где тот начинал свою карьеру.

Такой вариант действительно возможен, так как Неймар готов пойти навстречу «Аль-Хиляль» и продлить контракт ещё на сезон, таким образом, отыграв хотя бы один полноценный сезон после перехода летом 2023 года, когда спустя несколько матчей Неймар получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена, которая вывела его из строя на год.

Одним из аргументов в пользу «Сантоса» является сгенерированный голос Пеле, который, как известно умер в 2022 году.

В специальном видео Король футбола убеждает Неймара вернуться домой и сотворить историю ещё раз – говорят, что это видео очень впечатлило отца футболиста:

