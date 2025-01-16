Тренер Аль-Хиляль: «Неймар не может играть в одном из лучших чемпионатов»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с будущим Неймара в клубе Саудовской Аравии.

«Неймар не был зарегистрирован на вторую часть чемпионата. Он остается в заявке на Лигу чемпионов Азии, но не на внутренний турнир.

Чемпионат Саудовской Аравии сейчас является одним из лучших в мире, и у нас собрано много качественных исполнителей. Конкуренция в клубе очень высокая, и Неймар ее проигрывает.

Он уже не в состоянии играть на своем привычном уровне. Мы признаем его класс, но травмы, к сожалению, сделали свое дело.

У Неймара есть контракт с «Аль-Хилялем», однако, возможно, в ближайшее время команда примет важные решения относительно его будущего. Сейчас все зависит от руководства», – заявил Жезуш.

Напомним, что без Неймара в составе «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фатех» со счетом 9:0 в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.