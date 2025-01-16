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Саудовская Аравия
16 января 2025, 22:12 | Обновлено 16 января 2025, 22:40
592
0

Тренер Аль-Хиляль: «Неймар не может играть в одном из лучших чемпионатов»

Жорже Жезуш сообщил об исключении бразильца из заявки клуба

16 января 2025, 22:12 | Обновлено 16 января 2025, 22:40
592
0
Тренер Аль-Хиляль: «Неймар не может играть в одном из лучших чемпионатов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с будущим Неймара в клубе Саудовской Аравии.

«Неймар не был зарегистрирован на вторую часть чемпионата. Он остается в заявке на Лигу чемпионов Азии, но не на внутренний турнир.

Чемпионат Саудовской Аравии сейчас является одним из лучших в мире, и у нас собрано много качественных исполнителей. Конкуренция в клубе очень высокая, и Неймар ее проигрывает.

Он уже не в состоянии играть на своем привычном уровне. Мы признаем его класс, но травмы, к сожалению, сделали свое дело.

У Неймара есть контракт с «Аль-Хилялем», однако, возможно, в ближайшее время команда примет важные решения относительно его будущего. Сейчас все зависит от руководства», – заявил Жезуш.

Напомним, что без Неймара в составе «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фатех» со счетом 9:0 в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Неймар Жорже Жезуш
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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