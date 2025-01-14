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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 16:13 | Обновлено 14 января 2025, 16:45
1954
5

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока европейской сборной

Анди Хадрой подписал трехлетний контракт с житомирянами

14 января 2025, 16:13 | Обновлено 14 января 2025, 16:45
1954
5
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока европейской сборной
ФК Полесье. Анди Хадрой

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании албанского правого защитника «Партизани» Анди Хадроя.

Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста со «стаей» будет действовать в течение 3 последующих лет.

Хадрой начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе «Лачи», откуда перешел в ФК «Бюлис Балш», где поиграл 3 года и свободным агентом перешел в «Партизани» в январе 2022 года.

В текущем сезоне Хадрой провел за «Партизани» 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Анди вызывался в сборную Албании, за которую провел 2 товарищеских поединка.

Ранее «Полесье» официально объявило о подписании Офека Битона.

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Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 5
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Sergei2112
Посмотрим как они в Украине себя покажут
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0
LexХХХ
Полісся чи на чемпіонство налаштовується?🤔
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0
vm1967
Потужний гравець збірної, аж 2 матчі у товарняках, вітаємо Полісся з підсиленням!
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-1
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ViAn
Це питання стратегії. Полісся нагрібає легіонерів. Купує за копійки. Ставка на те, що хтось із них заграє. Така політика власника. Він інвестор. 
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-2
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