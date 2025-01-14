ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока европейской сборной
Анди Хадрой подписал трехлетний контракт с житомирянами
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании албанского правого защитника «Партизани» Анди Хадроя.
Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста со «стаей» будет действовать в течение 3 последующих лет.
Хадрой начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе «Лачи», откуда перешел в ФК «Бюлис Балш», где поиграл 3 года и свободным агентом перешел в «Партизани» в январе 2022 года.
В текущем сезоне Хадрой провел за «Партизани» 12 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
Анди вызывался в сборную Албании, за которую провел 2 товарищеских поединка.
Ранее «Полесье» официально объявило о подписании Офека Битона.
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