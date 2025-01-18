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Англия
18 января 2025, 20:24 | Обновлено 18 января 2025, 20:40
137
0

Лестер ван Нистелроя проиграл 7 матчей АПЛ подряд

Последняя победа в лиге была в декабре против «Вест Хэма» (3:1)

18 января 2025, 20:24 | Обновлено 18 января 2025, 20:40
137
0
Лестер ван Нистелроя проиграл 7 матчей АПЛ подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Нистелрой

18 января в рамках 22-го тура чемпионата Англии на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч между командами «Лестер» и «Фулхэм». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Эмил Смит-Роу и Адама Траоре.

Это поражение стало для «лис» в Премьер-лиге седьмым подряд («Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Кристал Пэлас», «Фулхэм»). Последний раз «Лестер» ван Нистелроя выигрывал матч лиги 3 декабря против «Вест Хэма» (3:1).

В этом розыгрыше АПЛ «лисы» занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата с 14 очками (3 победы, 5 ничьих, 14 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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