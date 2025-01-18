Лестер ван Нистелроя проиграл 7 матчей АПЛ подряд

18 января в рамках 22-го тура чемпионата Англии на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч между командами «Лестер» и «Фулхэм». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Эмил Смит-Роу и Адама Траоре.

Это поражение стало для «лис» в Премьер-лиге седьмым подряд («Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Кристал Пэлас», «Фулхэм»). Последний раз «Лестер» ван Нистелроя выигрывал матч лиги 3 декабря против «Вест Хэма» (3:1).

В этом розыгрыше АПЛ «лисы» занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата с 14 очками (3 победы, 5 ничьих, 14 поражений).