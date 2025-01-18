Гармаш рассказал, почему разорвал контракт с Металлистом-1925. Какие планы?

Известный украинский футболист Денис Гармаш подтвердил, что разорвал контракт с «Металлистом 1925» и поделился своими планами на будущее.

«Я уже расторг контракт с «Металлистом 1925». Осталось лишь заверить этот процесс, бумаги, официально в ПФЛ. Ну не рассчитывает на меня тренер. Чего мне там сидеть? Меня же приглашал Виктор Скрипник, а сейчас командой руководит Патрик ван Леувен и я не подхожу под его видение футбола, схемы. Вот и все.

Сейчас я даже не ищу никаких вариантов. Пока хочу, знаете... Не хочу ничего делать. Речь не о передышке или паузе. Просто хочу дальше чисто так, поиграть в удовольствие. Не более того. Завершение карьеры? Можно и так сказать. Почти», – сказал Гармаш.

Гармаш отыграл в этом сезоне за «Металлист 1925» только четыре матча и не отметился результативными действиями.