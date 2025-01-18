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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 15:37 |
577
1

Металлист 1925 решил распрощаться с некоторыми футболистами

Вадим Червак и Денис Гармаш не входят в планы тренерского штаба

18 января 2025, 15:37 |
577
1
Металлист 1925 решил распрощаться с некоторыми футболистами
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Харьковский «Металлист 1925» решил распрощаться с теми футболистами, которые не входят в планы тренерского штаба.

Как сообщает ТаТоТаке, статус свободного агента уже получил центральный защитник Вадим Червак, а полузащитник Денис Гармаш продолжает переговоры с руководством и также покинет клуб.

25-летний Червак провел в этом сезоне всего три матча, результативными действиями не отличался. Защитник пребывал в харьковском клубе два сезона – в 2023 году перешел в «Металлист 1925» из «Полесья» свободным агентом.

34-летний Гармаш сыграл всего один поединок в текущем розыгрыше Первой лиги – в прошлом году перешел в харьковский клуб из хорватского «Осиека».

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Металлист 1925» может перейти в полтавскую «Ворсклу».

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Первая лига Украины Металлист 1925 Вадим Червак Денис Гармаш трансферы свободный агент расторжение контракта ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Гармаш в ДК?
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