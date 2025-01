Забивал Реалу на Бернабеу. Лидер Боруссии Д перейдет в Астон Виллу

25-летний нидерландский форвард дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален близок к переходу в «Астон Виллу».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже согласовали сумму трансфера.

Английский клуб готов заплатить за Малена 23 миллиона евро, и немецкий клуб на это предложение согласился.

Дониелл Мален является игроком «Боруссии» Дортмунд с 2021 года. За это время он провел 83 матча и забил 27 голов.

В Лиге чемпионов сезона 2024/25 Мален отметился голом в ворота мадридского «Реала», но «Боруссия» уступила со счетом 5:2.

🚨🟣🔵 Aston Villa agree deal to sign Donyell Malen from BVB, here we go!



Agreement reached with Borussia Dortmund for €23m plus €3m add-ons fee.



Medical and formal steps to follow soon to seal the deal.



Total agreement also with player, as @Plettigoal @SkySportDE report. pic.twitter.com/l0efQC9HBJ