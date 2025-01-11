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  4. Сыграет ли Ярмолюк? Известен состав Брентфорда на матч Кубка Англии
Англия
11 января 2025, 16:10 |
305
0

Сыграет ли Ярмолюк? Известен состав Брентфорда на матч Кубка Англии

Матч начнется в 17:00

11 января 2025, 16:10 |
305
0
Сыграет ли Ярмолюк? Известен состав Брентфорда на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Брентфордом» и «Плимутом».

Игра пройдет на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

Наставник хозяев определился со стартовым составом на кубковый матч. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Плимут стартовые составы Кубок Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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