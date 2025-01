Сыграет ли Ярмолюк? Известен состав Брентфорда на матч Кубка Англии

В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Брентфордом» и «Плимутом».

Игра пройдет на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

Наставник хозяев определился со стартовым составом на кубковый матч. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Your Bees to take on Plymouth 🐝 pic.twitter.com/lIc7dIU4zC