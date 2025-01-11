Англия11 января 2025, 16:10 |
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Сыграет ли Ярмолюк? Известен состав Брентфорда на матч Кубка Англии
Матч начнется в 17:00
11 января 2025, 16:10 |
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В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Брентфордом» и «Плимутом».
Игра пройдет на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.
Наставник хозяев определился со стартовым составом на кубковый матч. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.
Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Your Bees to take on Plymouth 🐝 pic.twitter.com/lIc7dIU4zC— Brentford FC (@BrentfordFC) January 11, 2025
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