Скончался экс-игрок сборной Испании и Реала Сарагоси

5 января 2025 года на 87-м году жизни скончался Хуан Мануэль Гутьеррес, бывший испанский футболист, игравший на позиции полузащитника. Он родился 26 сентября 1938 года в Севилье, Испания.

Гутьеррес был воспитанником мадридского «Реала». Сначала играл за юношескую команду «Плюс Ультра», которая была клубом-партнером мадридцев, а затем дебютировал за «Кастилью» (дублирующий состав королевского клуба). Однако за основную команду так и не сыграл и был вынужден перейти в «Реал Сосьедад».

По-настоящему полузащитник раскрылся в «Реале Сарагоса». Там он провел 9 сезонов, дважды выигрывал Кубок Испании и один раз Кубок ярмарки. За «Сарагосу» Гутьеррес сыграл 162 матча и забил 43 гола.

За сборную Испании Гутьеррес провел три матча.