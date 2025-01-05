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Испания
05 января 2025, 20:05 |
908
0

Скончался экс-игрок сборной Испании и Реала Сарагоси

Хуан Мануэль Гутьеррес дважды выигрывал Кубок Испании

05 января 2025, 20:05 |
908
0
Скончался экс-игрок сборной Испании и Реала Сарагоси
elperiodicodearagon.com

5 января 2025 года на 87-м году жизни скончался Хуан Мануэль Гутьеррес, бывший испанский футболист, игравший на позиции полузащитника. Он родился 26 сентября 1938 года в Севилье, Испания.

Гутьеррес был воспитанником мадридского «Реала». Сначала играл за юношескую команду «Плюс Ультра», которая была клубом-партнером мадридцев, а затем дебютировал за «Кастилью» (дублирующий состав королевского клуба). Однако за основную команду так и не сыграл и был вынужден перейти в «Реал Сосьедад».

По-настоящему полузащитник раскрылся в «Реале Сарагоса». Там он провел 9 сезонов, дважды выигрывал Кубок Испании и один раз Кубок ярмарки. За «Сарагосу» Гутьеррес сыграл 162 матча и забил 43 гола.

За сборную Испании Гутьеррес провел три матча.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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