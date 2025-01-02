Ищет новый клуб. Экспартнер Миколенка оказался не нужным Аталанте
Бен Годфри не входит в планы «Аталанты»
Бывший партнер Виталия Миколенка, Бен Годфри, в ближайшее время может покинуть итальянскую «Аталанту».
Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, защитник не попал в планы руководства на этот год.
Напомним, что Бен присоединился к «Аталанте» летом 2024 года. За этот период игрок отыграл пять матчей, в которых так и не отметился результативными действиями.
Ранее Годфри пересекался с украинцем Николаем в «Эвертоне». Итого на одном футбольном поле спортсмены провели 31 матч.
🚨👀 Former Everton defender Ben Godrey can leave Atalanta in January as he’s no longer key for their project.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2025
Discussions to follow as Godfrey is not even in squad list for the Super Cup. pic.twitter.com/54m4EjPACJ
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