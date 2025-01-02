Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ищет новый клуб. Экспартнер Миколенка оказался не нужным Аталанте
Италия
02 января 2025, 14:33 |
142
0

Ищет новый клуб. Экспартнер Миколенка оказался не нужным Аталанте

Бен Годфри не входит в планы «Аталанты»

02 января 2025, 14:33 |
142
0
Ищет новый клуб. Экспартнер Миколенка оказался не нужным Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Годфри

Бывший партнер Виталия Миколенка, Бен Годфри, в ближайшее время может покинуть итальянскую «Аталанту».

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, защитник не попал в планы руководства на этот год.

Напомним, что Бен присоединился к «Аталанте» летом 2024 года. За этот период игрок отыграл пять матчей, в которых так и не отметился результативными действиями.

Ранее Годфри пересекался с украинцем Николаем в «Эвертоне». Итого на одном футбольном поле спортсмены провели 31 матч.

По теме:
Милан потеряет солидную сумму из-за экс-тренера Шахтера. В чем дело?
«Ему нужно вернуть улыбку». Раньери – о футболисте римского клуба
«Мне его жалко». Индзаги поддержал бывшего наставника Шахтера
Бен Годфри Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2025, 10:15 4
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Футбол | 01 января 2025, 22:23 2
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному

Клуб АПЛ хочет сохранить Илью в своем составе

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Другие виды | 02.01.2025, 12:47
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Футбол | 02.01.2025, 13:31
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Футбол | 01.01.2025, 19:04
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена
Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена
31.12.2024, 12:34 18
Теннис
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
01.01.2025, 09:18
Футбол
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 5
Футбол
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
31.12.2024, 08:21 1
Бокс
12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день
12-я, 14-я и 15-я ракетки мира вылетели из турнира в Брисбене в один день
31.12.2024, 11:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем