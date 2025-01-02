Ищет новый клуб. Экспартнер Миколенка оказался не нужным Аталанте

Бывший партнер Виталия Миколенка, Бен Годфри, в ближайшее время может покинуть итальянскую «Аталанту».

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, защитник не попал в планы руководства на этот год.

Напомним, что Бен присоединился к «Аталанте» летом 2024 года. За этот период игрок отыграл пять матчей, в которых так и не отметился результативными действиями.

Ранее Годфри пересекался с украинцем Николаем в «Эвертоне». Итого на одном футбольном поле спортсмены провели 31 матч.