«Это полный абсурд». Агент де Йонга – о трансфере в Саудовскую Аравию

Агент нидерландского хавбека «Барселоны» Френки де Йонга Али Дурсун высказался о трансфере полузащитника в Саудовскую Аравию:

«Переговоры в Саудовской Аравии? Это полный абсурд. Это отвлекает от настоящих амбиций Френки. Он хочет лишь одного: быть в форме, чтобы дольше блистать в клубе, который он любит и где он чувствует себя как дома».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего де Йонга в 45 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барселону» во всех турнирах 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ali Dursun (Frenkie de Jong's agent): "Talks in Saudi Arabia? This is totally absurd. It distracts from Frenkie’s real ambition. He only wants one thing: to be fit to shine for longer at the club he loves and where he feels at home." pic.twitter.com/ZnFRrxtNM9