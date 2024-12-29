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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 10:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 10:42
488
0

Проигнорировал Довбика. Кварцяный назвал лучшего футболиста Украины

Специалист отметил Илью Забарного

29 декабря 2024, 10:41 | Обновлено 29 декабря 2024, 10:42
488
0
Проигнорировал Довбика. Кварцяный назвал лучшего футболиста Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный назвал свой топ-3 лучших футболистов Украины в 2024 году. Специалист неожиданно оставил Артема Довбика вне списка.

  1. Забарный(Борнмут)
  2. Бражко(Динамо)
  3. Судаков (Шахтер)

Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Борнмут». Владимир Бражко в этом сезоне забил четыре гола и отдал три результативных паса в 25 играх за «Динамо». Судаков в текущем сезоне провел 23 матча, забил девять голов и отдал три ассиста в составе «Шахтера».

Ранее лучшего украинского футболиста года назвал президент «Динамо» Игорь Суркис

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Георгий Судаков Виталий Кварцяный Артем Довбик Владимир Бражко чемпионат Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Борнмут Шахтер Донецк Динамо Киев Рома Рим Серия A Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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