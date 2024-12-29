Проигнорировал Довбика. Кварцяный назвал лучшего футболиста Украины

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный назвал свой топ-3 лучших футболистов Украины в 2024 году. Специалист неожиданно оставил Артема Довбика вне списка.

Забарный(Борнмут) Бражко(Динамо) Судаков (Шахтер)

Илья Забарный в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Борнмут». Владимир Бражко в этом сезоне забил четыре гола и отдал три результативных паса в 25 играх за «Динамо». Судаков в текущем сезоне провел 23 матча, забил девять голов и отдал три ассиста в составе «Шахтера».

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