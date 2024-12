«Другие команды напуганы». Роналду сообщил, кто победит в ЛЧ в этом сезоне

Легендарный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал команду, которая победит в Лиге чемпионов в этом сезоне:

«У команд всегда есть хорошие и плохие моменты. Манчестер Сити переживает плохой момент, но он вернется. Я бы сказал игрокам Сити, что они должны больше работать а не делать выводы сейчас.

Большие игроки знают, в чем проблема. Что касается Реала, то в конце концов они всегда рядом, вы никогда не сможете забыть о них. Я бы поставил на то, что Реал снова выиграет Лигу чемпионов, потому что все остальные команды напуганы когда они играют с Мадридом на Бернабеу.

Я бы сделал ставку на Мадрид, потому что они всегда возвращаются. У них были трудности в начале, но потом они улучшились».

В Лиге чемпионов «Реал», имея в своем активе 9 очков, занимает 20-е место.

Ранее Роналду дал совет молодым игрокам.

