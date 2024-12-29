Соперника не почувствовали. Порту в матче с 4-я голами обыграл Боавишту

28 декабря состоялось три матча 16-го тура чемпионата Португалии.

Лидер первенства «Порту» на своем поле принимал «Боавишту».

Как результат, хозяева устроили погром, разбив соперника со счетом 4:0.

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Первые 45 минут встречи не казались слишком результативными. «Порту» благодаря голу Саму Омородиона начал счет голам. Удвоил преимущество Нико после перерыва. Моментально был оформлен и третий мяч – реализовал момент 17-летний Родригу Мора. Финальную точку поставил тот же Омородион, отличившийся на 88-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата драконы занимают первую строчку, а вот «Боавишта» – 17-ю.

Португалия чемпионаты. 16-й тур, 28 декабря

«Порту» – «Боавишта» – 4:0

Голы: Омородион, 31, 88, Нико, 55, Мора, 59

Фотогалерея:

Видеообзор матча: