Соперника не почувствовали. Порту в матче с 4-я голами обыграл Боавишту
Закончился матч со счетом 4:0
28 декабря состоялось три матча 16-го тура чемпионата Португалии.
Лидер первенства «Порту» на своем поле принимал «Боавишту».
Как результат, хозяева устроили погром, разбив соперника со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первые 45 минут встречи не казались слишком результативными. «Порту» благодаря голу Саму Омородиона начал счет голам. Удвоил преимущество Нико после перерыва. Моментально был оформлен и третий мяч – реализовал момент 17-летний Родригу Мора. Финальную точку поставил тот же Омородион, отличившийся на 88-й минуте.
В турнирной таблице чемпионата драконы занимают первую строчку, а вот «Боавишта» – 17-ю.
Португалия чемпионаты. 16-й тур, 28 декабря
«Порту» – «Боавишта» – 4:0
Голы: Омородион, 31, 88, Нико, 55, Мора, 59
Фотогалерея:
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следующий матч подопечные Шовковского сыграют против «Галатасарая»
Бывший чемпион мира считает победу Усика заслуженной