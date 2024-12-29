Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками
Украина. Первая лига
29 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 29 декабря 2024, 03:26
19
0

Лидер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

«Кудровку» оставили Владислав Нехтий и Ярослав Квасов

29 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 29 декабря 2024, 03:26
19
0
Лидер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками
ФК Кудровка

Участник Первой лиги Украины клуб «Кудровка» официально объявил о расторжении контрактов с Ярославом Квасовым и Владиславом Нехтием.

Прессслужба команды подчеркнула, что прекращение сотрудничества произошло по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Кудровка» официально сообщает о завершении сотрудничества с Владиславом Нехтием и Ярославом Квасовым по обоюдному согласию сторон.

Мы благодарны Владиславу и Ярославу за их вклад в развитие нашей команды, преданность и яркие моменты, которые они подарили клубу и болельщикам.

Желаем вам новых спортивных достижений, успеха в дальнейшей карьере и реализации всех планов как на поле, так и за его пределами!

Спасибо за все», – написал клуб в социальной сети.

Владислав в этом сезоне отыграл 19 матчей за клуб, оформив четыре ассиста. В то время как Ярослав за 14 поединков лишь дважды поразил ворота соперника.

По теме:
Наполи разорвет контракт с историческим победителем европейского турнира
Кадровая революция. Минай может оставить до 15 футболистов
Распустили футболистов. В клубе Первой лиги остались директор и тренер
Кудровка Первая лига Украины Владислав Нехтий Ярослав Квасов расторжение контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Футбол | 28 декабря 2024, 14:58 48
Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма

«Трабзонспор» предлагает за Александра Зубкова 3.5 миллиона евро и бонусы

«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29 декабря 2024, 01:45 0
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента

Артему припомнили срыв трансфера в Атлетико

«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Футбол | 28.12.2024, 07:27
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Бокс | 28.12.2024, 17:40
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Сборную по тяжелой атлетике возглавил тренер, работавший в 2014-18-м Крыму
Другие виды | 28.12.2024, 22:39
Сборную по тяжелой атлетике возглавил тренер, работавший в 2014-18-м Крыму
Сборную по тяжелой атлетике возглавил тренер, работавший в 2014-18-м Крыму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 17
Футбол
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 8
Бокс
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
28.12.2024, 09:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем