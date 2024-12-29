Лидер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками
«Кудровку» оставили Владислав Нехтий и Ярослав Квасов
Участник Первой лиги Украины клуб «Кудровка» официально объявил о расторжении контрактов с Ярославом Квасовым и Владиславом Нехтием.
Прессслужба команды подчеркнула, что прекращение сотрудничества произошло по обоюдному согласию сторон.
«Футбольный клуб «Кудровка» официально сообщает о завершении сотрудничества с Владиславом Нехтием и Ярославом Квасовым по обоюдному согласию сторон.
Мы благодарны Владиславу и Ярославу за их вклад в развитие нашей команды, преданность и яркие моменты, которые они подарили клубу и болельщикам.
Желаем вам новых спортивных достижений, успеха в дальнейшей карьере и реализации всех планов как на поле, так и за его пределами!
Спасибо за все», – написал клуб в социальной сети.
Владислав в этом сезоне отыграл 19 матчей за клуб, оформив четыре ассиста. В то время как Ярослав за 14 поединков лишь дважды поразил ворота соперника.
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