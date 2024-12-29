Лидер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

Участник Первой лиги Украины клуб «Кудровка» официально объявил о расторжении контрактов с Ярославом Квасовым и Владиславом Нехтием.

Прессслужба команды подчеркнула, что прекращение сотрудничества произошло по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Кудровка» официально сообщает о завершении сотрудничества с Владиславом Нехтием и Ярославом Квасовым по обоюдному согласию сторон.

Мы благодарны Владиславу и Ярославу за их вклад в развитие нашей команды, преданность и яркие моменты, которые они подарили клубу и болельщикам.

Желаем вам новых спортивных достижений, успеха в дальнейшей карьере и реализации всех планов как на поле, так и за его пределами!

Спасибо за все», – написал клуб в социальной сети.

Владислав в этом сезоне отыграл 19 матчей за клуб, оформив четыре ассиста. В то время как Ярослав за 14 поединков лишь дважды поразил ворота соперника.