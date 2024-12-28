Германия – Бразилия. Зверев и Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 04:00 по Киеву
29 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы Е Германия встретится с Бразилией. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа Е, Перт. 29 декабря
Германия – Бразилия
- Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя
- Александр Зверев – Тьягу Монтейру
- Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос
В одной группе Германия и Бразилия играют вместе с Китаем. 27 декабря китайцы разбили бразильцев 3:0.
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