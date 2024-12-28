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28 декабря 2024, 20:22 |
58
0

Германия – Бразилия. Зверев и Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 04:00 по Киеву

28 декабря 2024, 20:22 |
58
0
Германия – Бразилия. Зверев и Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

29 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы Е Германия встретится с Бразилией. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 29 декабря

Германия – Бразилия

  • Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя
  • Александр Зверев – Тьягу Монтейру
  • Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос

В одной группе Германия и Бразилия играют вместе с Китаем. 27 декабря китайцы разбили бразильцев 3:0.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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