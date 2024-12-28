Германия – Бразилия. Зверев и Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы Е Германия встретится с Бразилией. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 29 декабря

Германия – Бразилия

Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя

Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя Александр Зверев – Тьягу Монтейру

Александр Зверев – Тьягу Монтейру Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос

В одной группе Германия и Бразилия играют вместе с Китаем. 27 декабря китайцы разбили бразильцев 3:0.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей