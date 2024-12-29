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29 декабря 2024, 05:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 05:15
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0

Судаков лучший игрок года, предложение по Зубкову, Рождественская гонка

Главные новости за 28 декабря на Sport.ua

29 декабря 2024, 05:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 05:15
123
0
Судаков лучший игрок года, предложение по Зубкову, Рождественская гонка
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 декабря.

1. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ назвала лучшего футболиста 2024 года
Награду получил Георгий Судаков

2. Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
В турецкой Суперлиге Александру обещают больше денег, чем он получает в Украине

3A. Мешают из-за границы. Динамо нацелилось на трансферы молодых защитников
Илья Крупский и Алексей Сыч могут усилить киевский клуб

3B.. Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека
Танковский усилит черкасскую команду

4A. Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца

4B. Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Украинский вратарь готов выслушать предложения других клубов

5A. Стала известна первая соперница Стародубцевой на турнире WTA 250 в Окленде
Юлия на старте соревнований в Новой Зеландии сыграет против Жаклин Кристиан

5B. Жеребьевка WTA 500 в Брисбене, где сыграют Костюк, Ястремская и Калинина
Первый турнир сезона для украинок начнется уже 29 декабря и пройдет до 5 января

6A. Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Александр победил Тайсона единогласным решением судей

6B. Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Климас считает, что не раньше лета

6C. Умер известный американский боксер. Он только недавно выиграл пояс WBA
Пол Бамба умер в возрасте 35 лет

7A. Рождественская гонка 2024. Джима и Пидручный – третьи в масс-старте
Первое место заняли норвежцы Каролин Оффигстад ​​Кноттен и Стурла Легрейд

7B. Рождественская гонка 2024. Джима и Пидручный – 7-е в персьюте
Победу одержали Каролин Кноттен и Стурла Легрейд из Норвегии

8. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по баскетболу осталась без тренера
Степановский покинул команду

9. Хуан Безерра – лучший игрок первой части сезона по оценкам Sport.ua
С калькулятором и эмоциями подводим итоги первой часть сезона УПЛ

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главные новости
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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