Мешают из-за границы. Динамо нацелилось на трансферы молодых защитников

Киевское «Динамо» рассматривает трансферы двух молодых правых защитников, сообщает Динамомания.

По информации источника, в клубе не считают данную позицию проблемной и вероятные трансферы являются работой на перспективу.

Первый игрок, который находится в шорт-листе «Динамо», это защитник львовского «Руха» Алексей Сыч. Проблемой для совершения трансфера является Григорий Козловский, который вряд ли отпустит Алексея за приятную для киевлян сумму.

Второй потенциальный трансфер «Динамо» – защитник «Ворсклы» Илья Крупский. В его случае, проблемой является интерес от «Нью-Инглэнд Революшн», с которым придется поконкурировать.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» может подписать одного из лучших бомбардиров еврокубка.