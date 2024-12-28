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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 18:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 18:46
1212
0

Мешают из-за границы. Динамо нацелилось на трансферы молодых защитников

Илья Крупский и Алексей Сыч могут усилить киевский клуб

28 декабря 2024, 18:43 | Обновлено 28 декабря 2024, 18:46
1212
0
Мешают из-за границы. Динамо нацелилось на трансферы молодых защитников
Dinamo.Kiev.ua. Илья Крупский

Киевское «Динамо» рассматривает трансферы двух молодых правых защитников, сообщает Динамомания.

По информации источника, в клубе не считают данную позицию проблемной и вероятные трансферы являются работой на перспективу.

Первый игрок, который находится в шорт-листе «Динамо», это защитник львовского «Руха» Алексей Сыч. Проблемой для совершения трансфера является Григорий Козловский, который вряд ли отпустит Алексея за приятную для киевлян сумму.

Второй потенциальный трансфер «Динамо» – защитник «Ворсклы» Илья Крупский. В его случае, проблемой является интерес от «Нью-Инглэнд Революшн», с которым придется поконкурировать.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» может подписать одного из лучших бомбардиров еврокубка.

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Динамо Киев Илья Крупский Алексей Сыч Ворскла Полтава Рух Львов Григорий Козловский Нью-Инглэнд Революшн трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS)
Данііл Киріяка Источник: Динамомания
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