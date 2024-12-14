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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:28
206
0

ГЕЦКО: «Судаков и Шапаренко не справились с лидерством в Шахтере и Динамо»

Самая слабая линия грандов – оборона

14 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:28
206
0
ГЕЦКО: «Судаков и Шапаренко не справились с лидерством в Шахтере и Динамо»
Иван Гецко

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало футболистам «Шахтера» и «Динамо» проявить себя на международной клубной арене:

– Конечно, все украинские болельщики ждали большего от наших представителей в еврокубках. Согласен, были и объективные причины. В отличие от конкурентов из-за российской агрессии они вынуждены домашние матчи проводить за рубежом, сказываются логистические проблемы, которые негативно влияют на тренировочный процесс и восстановление, сложно пригласить квалифицированных легионеров. И все же, слишком часто украинские клубы оказываются в роли мальчиков для битья. Более того, поражения «горняков» и динамовцев в последнем туре, соответственно, от «Баварии» и «Реал Сосьедада» могли быть с еще более разгромным счетом. Печально.

– Чем вы это объясняете?

– Прежде всего, не справились с ролью лидеров игроки, от которых этого ожидали. Речь идет о «горняке» Георгии Судакове и динамовце Николае Шапаренко. Впрочем, почему с каждым туром наши клубы сбавляли обороты лучше спросить у их тренеров. Они же отвечают за результат.

– Что ж, с лидерами ситуация прояснилась, а к игрокам каких амплуа у вас есть больше всего претензий?

– Говорят продемонстрируй мне свою полузащиту и сразу можно предсказать твои перспективы. Я бы сказал немного иначе: порядок на поле начинается с защиты. Так вот у «Шахтера» и «Динамо» центр обороны - самое слабое звено. Впрочем, есть много вопросов и к нападающим этих команд. Их уровня подготовки еще хватает, чтобы периодически забивать в УПЛ, но, еврокубки, это совсем другое, здесь они - незаметны.

– После шести поражений подряд в Лиге Европы динамовцы потеряли все шансы пробиться в еврокубковую весну. Возможно, больше повезет «горнякам» в Лиге чемпионов?

– В заключительных матчах «Шахтеру» надо обязательно побеждать «Брест» и «Боруссию». Это не топ-команды, однако они реально претендуют на попадание в главную восьмерку и поэтому на легкомыслие или недооценку с их стороны рассчитывать не следует. К тому же, играть придется уже в январе, что требует для «горняков» дополнительной адаптации. «Шахтер» будет бороться до конца, но шансы пробиться в следующий раунд - мизерные.

Ранее мы сообщали, что известный тренер Владимир Шаран оценил выступление «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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