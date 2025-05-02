В субботу, 3-го мая состоится матч 5-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Кудровкой» и «Буковиной». Стартовый свисток на игру прозвучит в 12:30 по киевскому времени.

Кудровка

На данный момент команда занимает 4 место в группе, имея на своем счету 29 очков. Расстояние от 2-й и 3-й позиции составляет всего 2 и 3 балла соответственно (но отрыв от 6 и 7-8 мест такой же), поэтому команда является серьезным претендентом на повышение к УПЛ. Из Кубка Украины коллектив вылетел на стадии 1/16, потерпев разгромный проигрыш 0:4 от «ЮКСА».

Буковина

Черновицкий клуб проводит довольно неплохую кампанию – пока команда находится на 6-й позиции в чемпионате и имеет в активе 27 очков, поэтому шансы на выход в высшую лигу все еще высоки. В кубке коллектив сенсационно дошел до полуфинала, где уступил киевскому «Динамо» со счетом 1:4.

Личные встречи

В 2023 году команды дважды встречались в рамках Первой лиги – тогда 1 матч завершился вничью, а в остальном минимальное преимущество получила «Кудровка». Последний раз команды встречались менее месяца назад, 6 апреля, поединок завершился победой «Буковины» со счетом 1:0.

Интересные факты

За 4 матча второго круга чемпионата «Кудровка» одержала лишь 1 победу – в матче против кризисного «Агробизнеса». «Буковина» выиграла дважды – против той же «Кудровки» и «ЮКСА».

«Буковина» и «Кудровка» пропустили всего по 14 голов в этом сезоне чемпионата – лучший показатель только у «Металлиста 1925» и «Эпицентра».

«Кудровка» является самой плохой командой лиги по игре дома – 10 очков за 9 матчей. В свою очередь «Буковина» хуже всего играет на выезде – 11 зачетных пунктов за столько же игр.

Возможные стартовые составы

Кудровка: Яшков – Рогозинский, Шершень, Потомков, Гагун – Матвеев – Тузенко, Думанюк, Свитюха, Казак – Легостаев

Буковина: Каневцев – Рудавский, Бусько, Лопыренок, Солдат – Гончарук, Глущук, Хамелюк, Тущенко – Бойчук, Кожушко

Прогноз

Обычно команды не забивают большого количества голов в матчах, ожидаю, что эта закономерность продолжится и сейчас. Я поставлю на тотал менее 2 с коэффициентом 1.87.

Прогноз Sport.ua Кудровка Буковина Тотал меньше 2 1.87 Сделать ставку

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