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Первая лига
Кудровка
03.05.2025 01:00 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
02 мая 2025, 18:20 | Обновлено 02 мая 2025, 18:44
51
0

Кудровка – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 3 мая в 12:30 по Киеву.

02 мая 2025, 18:20 | Обновлено 02 мая 2025, 18:44
51
0
Кудровка – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Буковина

В субботу, 3-го мая состоится матч 5-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Кудровкой» и «Буковиной». Стартовый свисток на игру прозвучит в 12:30 по киевскому времени.

Кудровка

На данный момент команда занимает 4 место в группе, имея на своем счету 29 очков. Расстояние от 2-й и 3-й позиции составляет всего 2 и 3 балла соответственно (но отрыв от 6 и 7-8 мест такой же), поэтому команда является серьезным претендентом на повышение к УПЛ. Из Кубка Украины коллектив вылетел на стадии 1/16, потерпев разгромный проигрыш 0:4 от «ЮКСА».

Буковина

Черновицкий клуб проводит довольно неплохую кампанию – пока команда находится на 6-й позиции в чемпионате и имеет в активе 27 очков, поэтому шансы на выход в высшую лигу все еще высоки. В кубке коллектив сенсационно дошел до полуфинала, где уступил киевскому «Динамо» со счетом 1:4.

Личные встречи

В 2023 году команды дважды встречались в рамках Первой лиги – тогда 1 матч завершился вничью, а в остальном минимальное преимущество получила «Кудровка». Последний раз команды встречались менее месяца назад, 6 апреля, поединок завершился победой «Буковины» со счетом 1:0.

Интересные факты

  • За 4 матча второго круга чемпионата «Кудровка» одержала лишь 1 победу – в матче против кризисного «Агробизнеса». «Буковина» выиграла дважды – против той же «Кудровки» и «ЮКСА».
  • «Буковина» и «Кудровка» пропустили всего по 14 голов в этом сезоне чемпионата – лучший показатель только у «Металлиста 1925» и «Эпицентра».
  • «Кудровка» является самой плохой командой лиги по игре дома – 10 очков за 9 матчей. В свою очередь «Буковина» хуже всего играет на выезде – 11 зачетных пунктов за столько же игр.

Возможные стартовые составы

Кудровка: Яшков – Рогозинский, Шершень, Потомков, Гагун – Матвеев – Тузенко, Думанюк, Свитюха, Казак – Легостаев

Буковина: Каневцев – Рудавский, Бусько, Лопыренок, Солдат – Гончарук, Глущук, Хамелюк, Тущенко – Бойчук, Кожушко

Прогноз

Обычно команды не забивают большого количества голов в матчах, ожидаю, что эта закономерность продолжится и сейчас. Я поставлю на тотал менее 2 с коэффициентом 1.87.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
3 мая 2025 -
01:00
Буковина
Тотал меньше 2 1.87 Сделать ставку

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Кудровка Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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