Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец

Донецкий «Шахтер» убедительно обыграл одесский «Черноморец» в матче 27 тура юношеского чемпионата Украины (U-19).

Подопечные Алексея Белика пропустили первыми. Илья Лебедь расстроил голкипера гостей Владислава Кравца на 13-й минуте встречи, удачно сыграв на добивании. Уже на 16 минуте игры «горняки» установили паритет – Денис Сметана поразил ворота Даниила Пирожка. Впоследствии, на 34-й минуте встречи, голом отличился Артем Зубрий. Окончательный счет первого тайма установил Сметана – 1:3 на 43 минуте игры.

Во втором тайме подопечные Алексея Белика довели матч до спокойной победы. На 87 минуте ворота «моряков», которые защищал Даниил Пирожок, поразил Виктор Цуканов, а Александр Башмарин сумел забить 5 гол в ворота одесской команды уже на 90+2 минуте.

В нынешнем сезоне Шахтер U-19 занимает второе место юношеского чемпионата Украины, имея в своем активе 70 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей. На первой строчке находится киевское «Динамо», которое в этом туре убедительно одолело сверстников из «Ингульца».

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Чемпионат Украины U-19, 27-й тур

«Черноморец» – «Шахтер» – 1:5

Голы: Лебедь, 12 – Сметана, 16, 43, Зубрий, 34, Цуканов, 87, Башмарин, 90+2.

Видеообзор матча «Черноморец» – «Шахтер»