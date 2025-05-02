Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец
«Горняки» спокойно обыграли «моряков» в 27 туре молодежного первенства
Донецкий «Шахтер» убедительно обыграл одесский «Черноморец» в матче 27 тура юношеского чемпионата Украины (U-19).
Подопечные Алексея Белика пропустили первыми. Илья Лебедь расстроил голкипера гостей Владислава Кравца на 13-й минуте встречи, удачно сыграв на добивании. Уже на 16 минуте игры «горняки» установили паритет – Денис Сметана поразил ворота Даниила Пирожка. Впоследствии, на 34-й минуте встречи, голом отличился Артем Зубрий. Окончательный счет первого тайма установил Сметана – 1:3 на 43 минуте игры.
Во втором тайме подопечные Алексея Белика довели матч до спокойной победы. На 87 минуте ворота «моряков», которые защищал Даниил Пирожок, поразил Виктор Цуканов, а Александр Башмарин сумел забить 5 гол в ворота одесской команды уже на 90+2 минуте.
В нынешнем сезоне Шахтер U-19 занимает второе место юношеского чемпионата Украины, имея в своем активе 70 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей. На первой строчке находится киевское «Динамо», которое в этом туре убедительно одолело сверстников из «Ингульца».
Чемпионат Украины U-19, 27-й тур
«Черноморец» – «Шахтер» – 1:5
Голы: Лебедь, 12 – Сметана, 16, 43, Зубрий, 34, Цуканов, 87, Башмарин, 90+2.
Видеообзор матча «Черноморец» – «Шахтер»
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