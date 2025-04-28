Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером

26 апреля прошел матч 26-го тура чемпионата Украины 2024/25 U-19 между командами «Шахтер» Донецк U-19 и «Динамо» Киев U-19.

Минимальную победу со счетом 1:0 одержали киевляне – в конце первого тайма отличился Богдан Редушко.

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После завершения матча между игроками «Динамо» и «Шахтера» произошла стычка – в результате были удалены два игрока юношеской команды «Шахтера» и три игрока «Динамо» U-19.

По информации источника, после завершения матча Григорий Суркис и Игорь Суркис подошли к руководству «Шахтера» и принесли слова извинения за поступок Вячеслава Суркиса, его поведение и чрезмерные эмоции.