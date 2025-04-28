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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 20:47 | Обновлено 28 апреля 2025, 21:10
3665
3

Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером

Вячеслав Суркис принял участие в потасовке и был удален

28 апреля 2025, 20:47 | Обновлено 28 апреля 2025, 21:10
3665
3
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
ФК Динамо

26 апреля прошел матч 26-го тура чемпионата Украины 2024/25 U-19 между командами «Шахтер» Донецк U-19 и «Динамо» Киев U-19.

Минимальную победу со счетом 1:0 одержали киевляне – в конце первого тайма отличился Богдан Редушко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча между игроками «Динамо» и «Шахтера» произошла стычка – в результате были удалены два игрока юношеской команды «Шахтера» и три игрока «Динамо» U-19.

По информации источника, после завершения матча Григорий Суркис и Игорь Суркис подошли к руководству «Шахтера» и принесли слова извинения за поступок Вячеслава Суркиса, его поведение и чрезмерные эмоции.

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Динамо Киев Шахтер Донецк удаление (красная карточка) Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Вячеслав Суркис
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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FunnyCat_____
Ммм какое надежное « джерело»
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+2
😼
Бурбасятина знову вигадує на ходу   
Маячня! А лох Арера вже смакує "новиною " 
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+1
apepa
Не прощаем! Мы украинцы хотим чтобы вы кремлёвские ублюдки суркисы сидели все на нарах!!!
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-7
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