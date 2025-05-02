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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 18:40 |
829
0

Не договорились. Защитник Александрии не будет продлевать контракт

Юрий Копина покинет команду Руслана Ротаня

02 мая 2025, 18:40 |
829
0
Не договорились. Защитник Александрии не будет продлевать контракт
ФК Александрия. Юрий Копына

Как стало известно Sport.ua, универсал Юрий Копина, выступающий за «Александрию» с июля 2021 года, после завершения текущего сезона покинет «горожан», которые продолжают борьбу за звание чемпиона УПЛ.

По имеющейся информации, после длительных переговоров клубному руководству и футболисту не удалось договориться о пролонгации контракта. С 30 июня 2025 года Юрий Копина станет свободным агентом.

В текущем сезоне 28-летний Юрий Копина, который ранее защищал цвета «Металлиста», «Львова», «Руха», провел в составе «Александрии» 13 матчей в чемпионате и два в розыгрыше Кубка Украины.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Копину в 500 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что защитник «горожан» Юрий Копина рассказал, благодаря чему подопечные Руслана Ротаня уверенно победили «Ворсклу».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Александрия Юрий Копына продление контракта свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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