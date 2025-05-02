Не договорились. Защитник Александрии не будет продлевать контракт

Как стало известно Sport.ua, универсал Юрий Копина, выступающий за «Александрию» с июля 2021 года, после завершения текущего сезона покинет «горожан», которые продолжают борьбу за звание чемпиона УПЛ.

По имеющейся информации, после длительных переговоров клубному руководству и футболисту не удалось договориться о пролонгации контракта. С 30 июня 2025 года Юрий Копина станет свободным агентом.

В текущем сезоне 28-летний Юрий Копина, который ранее защищал цвета «Металлиста», «Львова», «Руха», провел в составе «Александрии» 13 матчей в чемпионате и два в розыгрыше Кубка Украины.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Копину в 500 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что защитник «горожан» Юрий Копина рассказал, благодаря чему подопечные Руслана Ротаня уверенно победили «Ворсклу».