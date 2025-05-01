Ведущий форвард Александрии восстановился после травмы

В центральном поединке 27 тура УПЛ «Полесье» 4 мая будет принимать «Александрию».

Как стало известно Sport.ua, к этому важному противостоянию готовится лидер нападения «горожан» Александр Филиппов, который из-за повреждения пропустил три последних матча своей команды.

В лазарете продолжают находиться два бразильца, но если Безерра выбыл до конца сезона, то Джевани собирается восстановиться после болезни к поединку 28 тура с «Карпатами», который пройдет во Львове 11 мая.

В текущем сезоне Александр Филиппов провел за «Александрию» в чемпионате 23 матча и стал автором 10 забитых мячей. Команда Руслана Ротаня сейчас занимает второе место, имея в активе 60 очков.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Александрии» Артем Шулянский вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил еще в прошлом году.