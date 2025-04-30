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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:25
1766
1

Один из лидеров УПЛ объявил о возвращении украинского полузащитника

Полузащитник «Александрии» Артем Шулянский вернулся к тренировкам

30 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:25
1766
1
Один из лидеров УПЛ объявил о возвращении украинского полузащитника
ФК Александрия. Артем Шулянский

Полузащитник «Александрии» Артем Шулянский вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил еще в прошлом году.

Футболист последний раз выходил на поле 13 сентября в матче против «Оболонь» (0:0). После этого Шулянский перенес операцию и оказался вне футбола на восемь месяцев.

Пресс-служба «Александрии» сообщила, что полузащитник провел первую индивидуальную тренировку после операции. Клуб опубликовал фото занятий в социальных сетях.

В текущем сезоне Шулянский провел пять матчей в чемпионате. В кампании 2023/24 на счету 24-летнего футболиста – 24 поединка, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

«Александрия» набрала 60 баллов и продолжает бороться за первое место. На данный момент подопечные Руслана Ротаня отстают от лидера – «Динамо» – на четыре балла за четыре тура до окончания чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Артем Шулянский травма тренировка
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
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Falko
О, приємно. Цього сезону вже навряд, а на наступний буде хороше підсилення на фланг.
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