Один из лидеров УПЛ объявил о возвращении украинского полузащитника

Полузащитник «Александрии» Артем Шулянский вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил еще в прошлом году.

Футболист последний раз выходил на поле 13 сентября в матче против «Оболонь» (0:0). После этого Шулянский перенес операцию и оказался вне футбола на восемь месяцев.

Пресс-служба «Александрии» сообщила, что полузащитник провел первую индивидуальную тренировку после операции. Клуб опубликовал фото занятий в социальных сетях.

В текущем сезоне Шулянский провел пять матчей в чемпионате. В кампании 2023/24 на счету 24-летнего футболиста – 24 поединка, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

«Александрия» набрала 60 баллов и продолжает бороться за первое место. На данный момент подопечные Руслана Ротаня отстают от лидера – «Динамо» – на четыре балла за четыре тура до окончания чемпионата.