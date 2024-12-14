Пропустит остаток сезона. Важный игрок Александрии перенес операцию

Полузащитник «Александрии» Артем Шулянский перенес операцию и пропустит остаток сезона в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Как сообщили в клубе, вмешательство прошло успешно, и теперь Шулянского ожидает длительный период восстановления. Ожидается, что футболист вернется к игре не раньше, чем через 8-9 месяцев.

В нынешнем сезоне Артем Шулянский провел всего пять матчей и отметился одной результативной передачей. В настоящее время «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 после 16 сыгранных матчей.