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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 14 декабря 2024, 10:35
69
0

Пропустит остаток сезона. Важный игрок Александрии перенес операцию

Артем Шулянский больше не сыграет в этом сезоне

14 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 14 декабря 2024, 10:35
69
0
Пропустит остаток сезона. Важный игрок Александрии перенес операцию
ФК Александрия. Артем Шулянский

Полузащитник «Александрии» Артем Шулянский перенес операцию и пропустит остаток сезона в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Как сообщили в клубе, вмешательство прошло успешно, и теперь Шулянского ожидает длительный период восстановления. Ожидается, что футболист вернется к игре не раньше, чем через 8-9 месяцев.

В нынешнем сезоне Артем Шулянский провел всего пять матчей и отметился одной результативной передачей. В настоящее время «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 после 16 сыгранных матчей.

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Артем Шулянский Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма операция на колене травма колена
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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