ЛНЗ мог подписать футболиста сборной Украины. Почему переход сорвался?

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал подробности сорванного трансфера полузащитника национальной сборной Украины Ивана Калюжного из «Александрии».

– У вас в ЛНЗ играл в аренде будущий сборник Украины Калюжный.

– Это вообще отдельная история. Еще находясь в Варшаве, я смотрел трансляцию матча Александрии против Шахтера и заметил Калюжного. Думаю: «Новый футболист, почему я раньше о нем не знал, хотя фамилия так примечательна?» У Калюжного в том матче было хорошее принятие решений. Также мне понравились его габариты.

Уже будучи в ЛУЗ, мы искали игрока на позицию опорного полузащитника. Пригласили Евгения Селина, сыгравшего большую роль в становлении команды. Здесь Евгений Владимирович Тарасенко мне говорит, что есть предложение от Александрии по Калюжному. Он вроде бы им пока не нужен и можно его выкупить, взяв предварительно в аренду.

Иван сыграл за нас осенний отрезок и когда истек срок аренды, сам меня набрал и сказал: «Хочу остаться в ЛНЗ». Затем начались переговоры, чтобы забрать его в Черкассы. Но, как мне сказали, на финальном отрезке переговоров клубы не сошлись в деньгах.

– Сколько же просила Александрия за Калюжного?

– Точной суммы не скажу. Были разговоры о полумиллионе, затем эту сумму снижали, повышали. Евгений Владимирович Тарасенко мне сказал, что ЛНЗ не в состоянии платить такие деньги за футболиста.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ уволил испанского специалиста Андреса Карраско с должности главного тренера команды.