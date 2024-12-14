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  4. ЛНЗ мог подписать футболиста сборной Украины. Почему переход сорвался?
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 09:36 |
1053
0

ЛНЗ мог подписать футболиста сборной Украины. Почему переход сорвался?

Иван Калюжный в свое время мог оказаться в ЛНЗ на полноценной основе

14 декабря 2024, 09:36 |
1053
0
ЛНЗ мог подписать футболиста сборной Украины. Почему переход сорвался?
ФК ЛНЗ. Иван Калюжный

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал подробности сорванного трансфера полузащитника национальной сборной Украины Ивана Калюжного из «Александрии».

– У вас в ЛНЗ играл в аренде будущий сборник Украины Калюжный.

– Это вообще отдельная история. Еще находясь в Варшаве, я смотрел трансляцию матча Александрии против Шахтера и заметил Калюжного. Думаю: «Новый футболист, почему я раньше о нем не знал, хотя фамилия так примечательна?» У Калюжного в том матче было хорошее принятие решений. Также мне понравились его габариты.

Уже будучи в ЛУЗ, мы искали игрока на позицию опорного полузащитника. Пригласили Евгения Селина, сыгравшего большую роль в становлении команды. Здесь Евгений Владимирович Тарасенко мне говорит, что есть предложение от Александрии по Калюжному. Он вроде бы им пока не нужен и можно его выкупить, взяв предварительно в аренду.

Иван сыграл за нас осенний отрезок и когда истек срок аренды, сам меня набрал и сказал: «Хочу остаться в ЛНЗ». Затем начались переговоры, чтобы забрать его в Черкассы. Но, как мне сказали, на финальном отрезке переговоров клубы не сошлись в деньгах.

– Сколько же просила Александрия за Калюжного?

– Точной суммы не скажу. Были разговоры о полумиллионе, затем эту сумму снижали, повышали. Евгений Владимирович Тарасенко мне сказал, что ЛНЗ не в состоянии платить такие деньги за футболиста.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ уволил испанского специалиста Андреса Карраско с должности главного тренера команды.

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Иван Калюжный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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