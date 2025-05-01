Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты
WTA
01 мая 2025, 19:31 |
864
0

ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты

Коко разгромила Игу со счетом 6:1, 6:1 на пути в финал тысячника в Мадриде

01 мая 2025, 19:31 |
864
0
ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 мая вторая ракетка мира Ига Свентек разгромно проиграла Коко Гауфф в полуфинале престижного турнира WTA 1000 в Мадриде.

Коко победила со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 6 минут. Ига ни разу не сумела сделать брейк.

Во время поединка Свентек плакала под полотенцем во время смены сторон. А еще болельщики отметили эмоции Иги – в одном из эпизодов полька громко выкрикнул польский мат в сторону своего бокса.

Польку поддержал норвежский теннисист Каспер Рууд: «Держи голову выше! Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернешься сильнее, чем когда-либо!!»

Гауфф в финале тысячника в столице Испании встретится с победительницей противостояния Арина Соболенко – Элина Свитолина.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2] – 6:1, 6:1

Видеообзор матча

По теме:
Что творится с Игой? Гауфф уничтожила Свентек и вышла в финал Мадрида
Коко Гауфф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КЛЭРИ: «Я полностью на стороне Марты Костюк в этой ситуации»
Ига Свёнтек Коко Гауфф WTA Мадрид видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 18:13 18
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде

Поединок состоится 1 мая и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 01:23 0
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде

Полуфиналы тысячника в столице Испании: Соболенко – Свитолина, Гауфф – Свентек

Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Бокс | 01.05.2025, 11:22
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Футбол | 01.05.2025, 05:04
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Марта Костюк – Арина Соболенко. Это было достойно. Видеообзор матча
Теннис | 01.05.2025, 00:40
Марта Костюк – Арина Соболенко. Это было достойно. Видеообзор матча
Марта Костюк – Арина Соболенко. Это было достойно. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
29.04.2025, 18:45 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 3
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
30.04.2025, 19:47 12
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем