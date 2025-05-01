ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты
Коко разгромила Игу со счетом 6:1, 6:1 на пути в финал тысячника в Мадриде
1 мая вторая ракетка мира Ига Свентек разгромно проиграла Коко Гауфф в полуфинале престижного турнира WTA 1000 в Мадриде.
Коко победила со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 6 минут. Ига ни разу не сумела сделать брейк.
Во время поединка Свентек плакала под полотенцем во время смены сторон. А еще болельщики отметили эмоции Иги – в одном из эпизодов полька громко выкрикнул польский мат в сторону своего бокса.
Польку поддержал норвежский теннисист Каспер Рууд: «Держи голову выше! Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернешься сильнее, чем когда-либо!!»
Гауфф в финале тысячника в столице Испании встретится с победительницей противостояния Арина Соболенко – Элина Свитолина.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала
Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2] – 6:1, 6:1
No translation needed.#Swiatek #MMOpen pic.twitter.com/AAWMOS3Zw7— Angers Scolympique (@moneyformonarch) May 1, 2025
FAUT-IL ÊTRE TRÈS INQUIET POUR IGA SWIATEK AU PROCHAIN ROLAND-GARROS ? 🧐#MMOPEN #MADRID #SWIATEKpic.twitter.com/apEa3ok02k— 💛 I LOVE 𝗧𝗘𝗡𝗡𝗜𝗦 🎾 🅽🅴🆆🆂 (@ILOVETENNISNEWS) May 1, 2025
Видеообзор матча
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Поединок состоится 1 мая и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву
Полуфиналы тысячника в столице Испании: Соболенко – Свитолина, Гауфф – Свентек