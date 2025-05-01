ВИДЕО. Свентек в матче против Гауфф: два гейма, слезы под полотенцем и маты

1 мая вторая ракетка мира Ига Свентек разгромно проиграла Коко Гауфф в полуфинале престижного турнира WTA 1000 в Мадриде.

Коко победила со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 6 минут. Ига ни разу не сумела сделать брейк.

Во время поединка Свентек плакала под полотенцем во время смены сторон. А еще болельщики отметили эмоции Иги – в одном из эпизодов полька громко выкрикнул польский мат в сторону своего бокса.

Польку поддержал норвежский теннисист Каспер Рууд: «Держи голову выше! Как и миллионы других людей, я люблю смотреть, как ты играешь. Сегодня не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернешься сильнее, чем когда-либо!!»

Гауфф в финале тысячника в столице Испании встретится с победительницей противостояния Арина Соболенко – Элина Свитолина.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2] – 6:1, 6:1

Видеообзор матча