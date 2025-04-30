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  4. ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Англия
30 апреля 2025, 19:05 |
1399
7

ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины

Украинец стал владельцем BMW M8 Gran Coupe

30 апреля 2025, 19:05 |
1399
7
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

Мудрик засветился в социальных сетях на новом автомобиле. Сейчас украинца увидела на новом BMW M8 Gran Coupe. В Украине авто можно приобрести за 105-120 тысяч долларов.

Ранее Михаил публиковал фото своей Audi RSQ8, стоимость которого примерно составляет 150 тысяч долларов.

ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины

@supercarseurope

What do you think of the Chelsea winger’s new wheels? #bmw #m8 #mudryk #chelsea #ukraine

♬ NEED A BREAK - LAMANT
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 7
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Saar
Хєрасє, на мельдонію заробив!🤣🤣
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+4
Михаил Заяц
На укр номерах, патріот) 
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+2
LexХХХ
Ну купила собі людина машину.. і що?Звідки стільки ненависті до гравця своєї ж збірної? Можливо, саме його і не вистачило в протистоянні з бельгійцями.
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0
Олександр
Це єдина мотивація для ватника доказати в своєму ,селі що він став людиною бо завжди ьувтупис бидлом 
Ответить
0
mazepa1967
я маю тішитися чи плакати?
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-1
serhiy
Йому за допінг заплатили .
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-1
Dmytro Koval
Тупе бидло, хоч би не світився, мабуть мельдоній і без того слабкий мозг відбив
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-3
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