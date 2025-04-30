В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

Мудрик засветился в социальных сетях на новом автомобиле. Сейчас украинца увидела на новом BMW M8 Gran Coupe. В Украине авто можно приобрести за 105-120 тысяч долларов.

Ранее Михаил публиковал фото своей Audi RSQ8, стоимость которого примерно составляет 150 тысяч долларов.

ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины