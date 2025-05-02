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02 мая 2025, 18:25 | Обновлено 02 мая 2025, 18:31
1403
0

ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира теперь свободна. Развод

Алиша Леманн и Дуглас Луис начинают новые главы в своих жизнях

02 мая 2025, 18:25 | Обновлено 02 мая 2025, 18:31
1403
0
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира теперь свободна. Развод
Instagram. Алиша Леманн

Футболисты «Ювентуса» Дуглас Луис и Алиша Леманн окончательно расстались.

Они переехали в Италию прошлым летом, но провели сезоны совершенно по-разному: Леманн стала чемпионкой Италии, а Луис в основном сидел на скамейке и даже не пришёл на матч, в котором женская команда выиграла Скудетто.

Приобретённый за 50 миллионов евро, он сыграл всего 483 минуты в Серии А. Ни Тьяго Мотта, ни Игор Тудор на него не рассчитывали.

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Бразилец жаловался в соцсетях на странные травмы и то, что его игнорируют, за что теперь может получить крупный штраф. Его уже связывают с «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслом». Алиша же хочет остаться в Турине.

Их роман начался в 2021 году, но закончился в 2022-м из-за конфликта: Леманн снялась обнажённой для календаря, что вызвало резкое недовольство Дугласа, придерживающегося консервативных взглядов. Несмотря на временное примирение, пара снова рассталась — из Instagram исчезли все совместные фото, а у Алиши там 16,5 миллиона подписчиков. Ранее она встречалась со своей партнёршей по сборной Рамоной Бахманн.

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фото lifestyle Ювентус Алиша Леманн Дуглас Луис развод чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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