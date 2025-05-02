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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 10:21 | Обновлено 02 мая 2025, 10:42
57
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс

Матч начнется 2 мая в 18:00 по киевскому времени

02 мая 2025, 10:21 | Обновлено 02 мая 2025, 10:42
57
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
ФК Кривбасс.

В пятницу, 2 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги между львовским «Рухом» и криворожским «Кривбассом».

Игра состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове. Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.«Рух» находится на 9 строчке с 33 баллами после 26 туров.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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