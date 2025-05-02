Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
Матч начнется 2 мая в 18:00 по киевскому времени
В пятницу, 2 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги между львовским «Рухом» и криворожским «Кривбассом».
Игра состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове. Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.«Рух» находится на 9 строчке с 33 баллами после 26 туров.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO.
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