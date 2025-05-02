Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 18:07 |
126
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер

Поединок 27-го тура УПЛ состоится 3 мая в 13:00 по киевскому времени

02 мая 2025, 18:07 |
126
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

3 мая состоится матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

По теме:
У Руслана Ротаня есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине
Владислав ЛУПАШКО: «Арбитр сломал игру свистками за минимальный контакт»
Игорь КОСТЮК: «Для нас любая игра, как финал. Динамо хочет стать чемпионом»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться
Футбол | 02 мая 2025, 12:05 8
Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться
Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться

Алексей Сливченко считает, что украинскому вратарю не нужно летом перебираться в другой клуб

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02 мая 2025, 07:47 1
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Теннис | 02.05.2025, 00:30
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Футбол | 01.05.2025, 19:53
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
Футбол | 02.05.2025, 18:21
Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 17
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
30.04.2025, 22:41 1
Бокс
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 9
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем