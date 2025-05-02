ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
Яна опубликовала пост в Telegram
Яна Суркис, являющаяся дочерью президента «Динамо» Игоря Суркиса, обратилась к своим подписчикам в Telegram. Девушка поразила внешним видом.
В подписи к этой фотографии Яна отметила, что немногим известна особенность ее волос.
«Мало кто знает, насколько я кудрявая», – лаконично написала Яна Суркис.
Яна Суркис находится в отношениях с защитником киевского «Динамо» Кристианом Беловаром. Недавно у пары родился сын.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 64 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.
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