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  4. ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 17:56 |
2180
11

ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью

Яна опубликовала пост в Telegram

02 мая 2025, 17:56 |
2180
11
ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
Instagram. Яна Суркис

Яна Суркис, являющаяся дочерью президента «Динамо» Игоря Суркиса, обратилась к своим подписчикам в Telegram. Девушка поразила внешним видом.

В подписи к этой фотографии Яна отметила, что немногим известна особенность ее волос.

«Мало кто знает, насколько я кудрявая», – лаконично написала Яна Суркис.

Яна Суркис находится в отношениях с защитником киевского «Динамо» Кристианом Беловаром. Недавно у пары родился сын.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 64 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.

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Яна Суркис Игорь Суркис Динамо Киев lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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Комментарии 11
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Сказки ДАмбаса
Нехай федя скаже хто він насправді апепа чи арера?
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+1
yura koshak
обізяна
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0
LexХХХ
Вона, як справжня жінка більшості українських футболістів, теж з накачаними губами😗
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0
Nostradamus
Ты моя кудрявая, солнышко прекрасное
Как люблю помять тебя, ох люблю по разному
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0
SosokDayany
Гарна дівчина .
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-1
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apepa
У врага и предателя Украины кремлёвского ублюдка суркиса все в семье уроды!!!
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-2
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Пoлковник
Мало кто знает, но шубкисы доплачивают биловару, что бы он с тобой жил☝️
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-2
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