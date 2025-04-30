ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына
Денис Попов недавно стал отцом
В сентябре прошлого года центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов и его жена Дарья объявили про то, что стали родителями. У пары родился первенец, которого назвали Даниил.
Попов впервые показал, как выглядит его сын, выложив семейное фото в социальных сетях.
«baby Popov🦏✌🏼», – написал Денис в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что 26-летний центрбек «Динамо» Денис Попов в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу. Им интересуется «Трабзонспор».
ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына
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