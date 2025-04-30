В сентябре прошлого года центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов и его жена Дарья объявили про то, что стали родителями. У пары родился первенец, которого назвали Даниил.

Попов впервые показал, как выглядит его сын, выложив семейное фото в социальных сетях.

«baby Popov🦏✌🏼», – написал Денис в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что 26-летний центрбек «Динамо» Денис Попов в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу. Им интересуется «Трабзонспор».

ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына