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  4. ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 20:18 |
757
0

ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына

Денис Попов недавно стал отцом

30 апреля 2025, 20:18 |
757
0
ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына
ФК Динамо. Денис Попов

В сентябре прошлого года центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов и его жена Дарья объявили про то, что стали родителями. У пары родился первенец, которого назвали Даниил.

Попов впервые показал, как выглядит его сын, выложив семейное фото в социальных сетях.

«baby Popov🦏✌🏼», – написал Денис в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что 26-летний центрбек «Динамо» Денис Попов в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу. Им интересуется «Трабзонспор».

ФОТО. Игрок Динамо и сборной Украины впервые показал фото своего сына

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Денис Попов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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