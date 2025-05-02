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  4. Проблемы у Григорчука. Легионер ЛНЗ рискует пропустить остаток сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 18:42 |
165
0

Проблемы у Григорчука. Легионер ЛНЗ рискует пропустить остаток сезона УПЛ

Эйнел Соареш получил неприятное повреждение

02 мая 2025, 18:42 |
165
0
Проблемы у Григорчука. Легионер ЛНЗ рискует пропустить остаток сезона УПЛ
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук не сможет рассчитывать на вингера-легионера «фиолетовых» Эйнела Соареша в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги против «Зари».

Как стало известно Sport.ua, вингер повредил связки колена в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса», где был заменен на 23 минуте игры.

Ожидается, что легионер точно пропустит матч против «Зари». Есть вероятность, что Эйнел вообще не успеет восстановиться до завершения нынешнего сезона УПЛ.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

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Эйнел Соареш травма травма колена Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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