Проблемы у Григорчука. Легионер ЛНЗ рискует пропустить остаток сезона УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук не сможет рассчитывать на вингера-легионера «фиолетовых» Эйнела Соареша в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги против «Зари».

Как стало известно Sport.ua, вингер повредил связки колена в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса», где был заменен на 23 минуте игры.

Ожидается, что легионер точно пропустит матч против «Зари». Есть вероятность, что Эйнел вообще не успеет восстановиться до завершения нынешнего сезона УПЛ.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.