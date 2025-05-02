ВИДЕО. Легенда украинского футбола посадил 6-летнего сына за руль

Бывшая жена тренера вратарей «Шахтёра» Андрея Пятова, Юлия Пятова, поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео.

Их шестилетний сын учится водить машину под присмотром отца.

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«Ты все ямы собрал», – говорит Андрей сыну. «Ты молодец, очень умненький мальчик, только смотри внимательнее на дорогу», – а это поддержка от мамы.

Напомним, Андрей и Юлия развелись осенью 2024 года.

Они были вместе с 2005 года, и за 19 лет брака у них родилось четверо детей — три дочери и сын. Старший ребёнок появился на свет в 2006 году, младший — в 2019-м.