ВИДЕО. Легенда украинского футбола посадил 6-летнего сына за руль
Андрей Пятов уже приучает сына к дороге
Бывшая жена тренера вратарей «Шахтёра» Андрея Пятова, Юлия Пятова, поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео.
Их шестилетний сын учится водить машину под присмотром отца.
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«Ты все ямы собрал», – говорит Андрей сыну. «Ты молодец, очень умненький мальчик, только смотри внимательнее на дорогу», – а это поддержка от мамы.
Напомним, Андрей и Юлия развелись осенью 2024 года.
Они были вместе с 2005 года, и за 19 лет брака у них родилось четверо детей — три дочери и сын. Старший ребёнок появился на свет в 2006 году, младший — в 2019-м.
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