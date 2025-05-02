Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легенда украинского футбола посадил 6-летнего сына за руль
Другие новости
02 мая 2025, 00:31 |
455
0

ВИДЕО. Легенда украинского футбола посадил 6-летнего сына за руль

Андрей Пятов уже приучает сына к дороге

02 мая 2025, 00:31 |
455
0
ВИДЕО. Легенда украинского футбола посадил 6-летнего сына за руль
Instagram. Андрей Пятов с детьми

Бывшая жена тренера вратарей «Шахтёра» Андрея Пятова, Юлия Пятова, поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео.

Их шестилетний сын учится водить машину под присмотром отца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Ты все ямы собрал», – говорит Андрей сыну. «Ты молодец, очень умненький мальчик, только смотри внимательнее на дорогу», – а это поддержка от мамы.

Напомним, Андрей и Юлия развелись осенью 2024 года.

Они были вместе с 2005 года, и за 19 лет брака у них родилось четверо детей — три дочери и сын. Старший ребёнок появился на свет в 2006 году, младший — в 2019-м.

По теме:
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Горячая девушка украинского футболиста оголилась. Она – звезда
Левый Берег – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
видео видео-реклама Андрей Пятов Юлия Пятова Украинская Премьер-лига lifestyle Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин заинтересовал легендарного тренера, который возглавлял Реал
Футбол | 02 мая 2025, 00:40 1
Лунин заинтересовал легендарного тренера, который возглавлял Реал
Лунин заинтересовал легендарного тренера, который возглавлял Реал

Украинский голкипер может перейти в «Фенербахче»

Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Теннис | 02 мая 2025, 00:30 40
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида

Элина так и не нашла свою игру, уступив первой ракетке мира в двух сетах

ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01.05.2025, 18:14
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
Бокс | 01.05.2025, 08:57
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 01.05.2025, 18:40
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
01.05.2025, 16:53 16
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 24
Теннис
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
30.04.2025, 19:47 12
Футбол
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
30.04.2025, 14:24 1
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем