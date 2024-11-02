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02 ноября 2024, 02:16 | Обновлено 02 ноября 2024, 02:56
678
0

ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей

Пара расходится после 19 лет совместной жизни...

02 ноября 2024, 02:16 | Обновлено 02 ноября 2024, 02:56
678
0
ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей
Instagram. Андрей и Юлия Пятовы

Вчера украинскую футбольную общественность шокировала новость о том, что Юлия Пятова подала на развод. Жена Андрея Пятова решила завершить их совместную жизнь.

Пара была вместе 19 лет и воспитывает 4 детей: дочерей Дарию, Милану, Маю и сына Льва.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Их пара казалась одной из самых крепких в украинском футболе:

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Андрей Пятов Шахтер Донецк Юлия Пятова фото lifestyle чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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