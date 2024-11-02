ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей

Вчера украинскую футбольную общественность шокировала новость о том, что Юлия Пятова подала на развод. Жена Андрея Пятова решила завершить их совместную жизнь.

Пара была вместе 19 лет и воспитывает 4 детей: дочерей Дарию, Милану, Маю и сына Льва.

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Их пара казалась одной из самых крепких в украинском футболе: