Другие новости02 ноября 2024, 02:16 | Обновлено 02 ноября 2024, 02:56
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ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей
Пара расходится после 19 лет совместной жизни...
02 ноября 2024, 02:16 | Обновлено 02 ноября 2024, 02:56
678
0
Вчера украинскую футбольную общественность шокировала новость о том, что Юлия Пятова подала на развод. Жена Андрея Пятова решила завершить их совместную жизнь.
Пара была вместе 19 лет и воспитывает 4 детей: дочерей Дарию, Милану, Маю и сына Льва.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Их пара казалась одной из самых крепких в украинском футболе:
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