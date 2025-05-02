Левый Берег – Карпаты – 2:3. Удаления, автогол и дубль Чачуа. Видео голов

2 мая в матче 27-го тура УПЛ встречались «Левый Берег» и «Карпаты».

Команды начали очень агрессивно. Главный арбитр матча уже в начале матча был вынужден успокаивать игроков.

А на 19-й минуте Альварес оставил «Карпаты» в меньшинстве получив вторую желтую карточку.

Но это не помешало подопечным Владислава Лупашко открыть счет в матче. На 30-й минуте Амвросий Чачуа замкнул передачу соперника.

Но сразу же в ответной атаке «Левый Берег» сравнял счет. Сделал это Олег Синица.

Хотя и важно было «Карпатам», они все равно шли вперед. Во втором тайме на 60-й минуте Амвросий Чачуа оформил дубль.

Через три минуты Игорь Невес прострелил во вратарскую хоздодаров, а Акимов срезал его в свои ворота.

Уже через 10 минут Бабогло отличился автоголом – 2:3.

УПЛ. 27-й тур. 2 мая

Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3

Голы: Синица, 32, Бабогло, 72 (автогол) – Чачуа, 30, 60, Якимів, 63 (автогол)

Удаление: Альварес, 19

Видео голов и обзор матча