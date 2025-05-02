Суркис подтвердил пребывание легионера в Динамо. Все решит Шовковский
Анхель Торрес находится в расположении «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил информацию относительно вингера-легионера Анхеля Торреса. Функционер признался, что колумбиец действительно находится в расположении «бело-синих».
– Игорь Михайлович, СМИ сообщают, что Динамо подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
– Он находится у нас в тренировочном лагере, но мы его еще не подписали. Смотрим его кондицию и другие моменты. Главный тренер будет принимать решение в ближайшее время, – заявил Суркис.
Год назад игрок был обвинен в изнасиловании, но все обвинения были сняты и вернули его паспорт. Анхель является свободным агентом, «Динамо» планирует заявить его в начале следующего сезона, потому что он не играл в футбол почти год.
Последним клубом колумбийского вингера был австралийский «Сентрал Кост», за 93 матча в котором он забил 34 гола и отдал 16 ассистов.
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