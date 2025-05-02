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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 17:17 |
743
1

Суркис подтвердил пребывание легионера в Динамо. Все решит Шовковский

Анхель Торрес находится в расположении «Динамо»

02 мая 2025, 17:17 |
743
1
Суркис подтвердил пребывание легионера в Динамо. Все решит Шовковский
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил информацию относительно вингера-легионера Анхеля Торреса. Функционер признался, что колумбиец действительно находится в расположении «бело-синих».

– Игорь Михайлович, СМИ сообщают, что Динамо подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

– Он находится у нас в тренировочном лагере, но мы его еще не подписали. Смотрим его кондицию и другие моменты. Главный тренер будет принимать решение в ближайшее время, – заявил Суркис.

Год назад игрок был обвинен в изнасиловании, но все обвинения были сняты и вернули его паспорт. Анхель является свободным агентом, «Динамо» планирует заявить его в начале следующего сезона, потому что он не играл в футбол почти год.

Последним клубом колумбийского вингера был австралийский «Сентрал Кост», за 93 матча в котором он забил 34 гола и отдал 16 ассистов.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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serhiy
Як ви вже так акцентуєте .як згадуєте цього футболіста ,що він був звинувачений в згвалтуванні і виправданий - то чому як пишите про Серну , не кажите .що підозрювали ,що наркоман ,але не виправдали ))).
 Можна так згадувати кожнього разу теж ! 
 "Срна ,який підозрювався у допінгу ,але його не виправдали ,відсидів дискваліфікацію і повернувся в Шахтар, став деректором по футболу " 
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