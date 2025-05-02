Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
Германия
02 мая 2025, 18:21 |
423
0

Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал

Испанец ответил довольно размыто

02 мая 2025, 18:21 |
423
0
Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо, ныне возглавляющий леверкузенский «Байер», неоднозначно ответил на вопрос о своем будущем.

«Ничего нового о моем будущем сказать не могу, ответ один и тот же: надо подождать. Коммуникация с клубом всегда хорошая. Между всеми есть ясность», - сказал специалист.

СМИ связывают Алонсо с мадридским «Реалом». Появляется все больше сообщений о том, что испанский тренер близок к достижению полного соглашения со «сливочными».

В нынешнем сезоне «Байер» занимает второе место турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 67 турнирных пунктов после 31 сыгранного матча.

По теме:
Английский гранд готовит серьезное предложение по звезде Реала
Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить тренер Сосьедада
«Так разочарован». Кунде прервал молчание после полученной травмы
Хаби Алонсо Байер Бундеслига Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02 мая 2025, 08:27 9
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Андрей проведет срочный разговор с испанцем, а затем определится с будущим

Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец
Футбол | 02 мая 2025, 16:54 0
Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец
Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец

«Горняки» спокойно обыграли «моряков» в 27 туре молодежного первенства

ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
Футбол | 02.05.2025, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02.05.2025, 07:55
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02.05.2025, 07:47
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
01.05.2025, 00:44
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 6
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем