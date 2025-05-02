Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
Испанец ответил довольно размыто
Испанский специалист Хаби Алонсо, ныне возглавляющий леверкузенский «Байер», неоднозначно ответил на вопрос о своем будущем.
«Ничего нового о моем будущем сказать не могу, ответ один и тот же: надо подождать. Коммуникация с клубом всегда хорошая. Между всеми есть ясность», - сказал специалист.
СМИ связывают Алонсо с мадридским «Реалом». Появляется все больше сообщений о том, что испанский тренер близок к достижению полного соглашения со «сливочными».
В нынешнем сезоне «Байер» занимает второе место турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 67 турнирных пунктов после 31 сыгранного матча.
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