В пятницу, 2 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги между львовским «Рухом» и криворожским «Кривбассом».

Игра состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове. Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.«Рух» находится на 9 строчке с 33 баллами после 26 туров.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO.

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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