«Спасибо за все, что сделал для нас». Суркис обратился к экс-игроку Динамо
Президент киевского клуба поздравил Сергея Сидорчука с днем рождения
2 мая бывшему игроку киевского «Динамо» Сергею Сидорчуку исполнилось 34 года. Президент столичного клуба Игорь Суркис поздравил футболиста с этой датой:
«Дорогой Сергей! От всего сердца и от всего динамовского сообщества поздравляю тебя с днем рождения.
Для «Динамо» ты навсегда останешься частью большой истории клуба – лидером, который выводил команду на поле с капитанской повязкой, боролся до последней минуты и всегда являлся примером профессионализма и характера.
Спасибо за все, что ты сделал для клуба — за преданность, игру с сердцем и за уважение, которое ты заслуженно получил как среди болельщиков, так и в раздевалке. Желаю тебе здоровья, мира, тепла в семье и вдохновения в новых начинаниях. Пусть все, что планируешь, удается легко и с удовольствием.
С уважением, президент ФК «Динамо» Киев», – обратился к футболисту Суркис.
В текущем сезоне Сидорчук провел 15 матчей за бельгийский «Вестерло», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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