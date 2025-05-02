«Спасибо за все, что сделал для нас». Суркис обратился к экс-игроку Динамо

2 мая бывшему игроку киевского «Динамо» Сергею Сидорчуку исполнилось 34 года. Президент столичного клуба Игорь Суркис поздравил футболиста с этой датой:

«Дорогой Сергей! От всего сердца и от всего динамовского сообщества поздравляю тебя с днем ​​рождения.

Для «Динамо» ты навсегда останешься частью большой истории клуба – лидером, который выводил команду на поле с капитанской повязкой, боролся до последней минуты и всегда являлся примером профессионализма и характера.

Спасибо за все, что ты сделал для клуба — за преданность, игру с сердцем и за уважение, которое ты заслуженно получил как среди болельщиков, так и в раздевалке. Желаю тебе здоровья, мира, тепла в семье и вдохновения в новых начинаниях. Пусть все, что планируешь, удается легко и с удовольствием.

С уважением, президент ФК «Динамо» Киев», – обратился к футболисту Суркис.

В текущем сезоне Сидорчук провел 15 матчей за бельгийский «Вестерло», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.