Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала
Бывший форвард сборной Украины отреагировал двумя словами
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о допинговом скандале вингера английского «Челси» Михаила Мудрика.
Милевский ответил на вопрос одного из читателей в социальных сетях: «Как думаешь, что будет с Мудриком?». Футболист ответил лаконично: «Ничего хорошего».
На данный момент вингер лондонского клуба отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Проба «А» показала наличие в крови Михаила запрещенных веществ. О результате пробы «B» ни клуб, ни футболист ничего не сообщали.
Ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии», который заменит Мудрика на фланге атаки.
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