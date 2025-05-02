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  4. Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала
Англия
02 мая 2025, 18:21 |
1125
2

Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала

Бывший форвард сборной Украины отреагировал двумя словами

02 мая 2025, 18:21 |
1125
2
Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о допинговом скандале вингера английского «Челси» Михаила Мудрика.

Милевский ответил на вопрос одного из читателей в социальных сетях: «Как думаешь, что будет с Мудриком?». Футболист ответил лаконично: «Ничего хорошего».

На данный момент вингер лондонского клуба отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Проба «А» показала наличие в крови Михаила запрещенных веществ. О результате пробы «B» ни клуб, ни футболист ничего не сообщали.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии», который заменит Мудрика на фланге атаки.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Артем Милевский допинг дисквалификация
Николай Титюк Источник: Instagram
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apepa
Мудрик: Ничего хорошего с милевским не будет
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Олександр
Він випадково вжив допінг.мудрик тупий із села .він качається в залі і ковтає.стероїди .хоче бути як Адама Траоре Він не може читати по англійські і приймає кучу стероїдів 
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