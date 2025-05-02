Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о допинговом скандале вингера английского «Челси» Михаила Мудрика.

Милевский ответил на вопрос одного из читателей в социальных сетях: «Как думаешь, что будет с Мудриком?». Футболист ответил лаконично: «Ничего хорошего».

На данный момент вингер лондонского клуба отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Проба «А» показала наличие в крови Михаила запрещенных веществ. О результате пробы «B» ни клуб, ни футболист ничего не сообщали.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии», который заменит Мудрика на фланге атаки.